Der netzpolitik.org-Podcast 152: Die Medien und das Google-Geld

Durch die Google News Initiative fließen viele Millionen Euro Förderung an Presseverlage in Europa. Was hat der Datenkonzern von seiner Großzügigkeit? Wir erzählen in unserem Podcast von unserer monatelangen Recherche zum Thema und unseren Ergebnissen.

150 Millionen Euro lässt Google binnen drei Jahren als Innovationsförderung in den europäischen Journalismus fließen – ein großzügiges Geschenk an die Medien. In einer monatelangen Datenrecherche arbeiteten wir auf, an wen das Geld geflossen ist und was die Google News Initiative genau fördert. Ein Schlüsselergebnis: Mehr als zwei Drittel des Geldes gehen an kommerzielle Presseverlage. Google fördert also vor allem andere private Firmen: eine einzigartige Form von Sozialhilfe unter Kapitalisten. Das meiste Geld ging nach Deutschland.

Mit seinen Fördermillionen inszeniert sich Google als Gönner in Renaissancemanier. Der Datenkonzern immunisiert sich damit gegen Kritik der Medienbranche an seinen Geschäftspraktiken. Zugleich nutzt Google seine Nachrichteninitiative, um die Verlage noch enger an sein Produkt-Ökosystem zu binden. In unserem aktuellen Podcast erzählen wir davon, wie unsere monatelange Recherche zustande gekommen ist und was wir dabei noch so alles herausgefunden haben. Außerdem reden wir darüber, was die Google News Initiative für die Medienlandschaft in Europa bedeutet.

Die Recherche zu Googles Geld und seinem Einfluss auf Journalismus und Medien in Europa ist ein Projekt von Alexander Fanta und Ingo Dachwitz. Unser Dank gebührt unseren Praktikant*innen Julian Pütz, Leo Thüer, Jannik Mertens und Wiebke Denkena für die Datenarbeit sowie Oliver Hinzmann für die Illustration und Luca Hammer für die interaktive Grafik. Ein halbes Jahr lang haben wir Informationen über Googles (Digital) News Initiative und den dazugehörigen Innovationsfonds gesammelt, eine Datenbank der geförderten Projekte aufgebaut und analysiert, Interviews mit Expertinnen und Experten, Verantwortlichen und Mittelempfänger*innen geführt. Am Ende sind sie überzeugt: Die Nachrichteninitiative bringt spannende Projekte hervor und doch ist sie ein Problem.

