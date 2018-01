Datenjournalismus: Zeit Online zeigt Muster in deutschen Straßennamen

Zeit Online untersucht, welche Muster sich in deutschen Straßennamen erkennen lassen. In einem lesenswerten Artikel hat die Online-Redaktion historische und regionale Phänomene identifiziert, die sich in den Straßennamen widerspiegeln.

Die Analyse wurde durch eine eigenständig programmierte, durchsuchbare Datenbank ermöglicht, die 450.000 Straßennamen umfasst. Grundlage des Projekts ist die freie OpenStreetMap, aus welcher der Karlsruher Dienstleister Geofabrik wiederum eine Datei aller deutschen Straßen und Plätze erstellte.

Zeit Online zeigt, wo sich typischerweise Moore, Gässle oder Chausseen finden und welche Spuren Nationalsozialismus und DDR hinterlassen haben. Für eigene Analysen steht der zugrundeliegende Datensatz unter der freien Open-Database-Lizenz ODbL 1.0 im geoJSON-Format zur Verfügung.