ARTE-Dokus über Künstliche Intelligenz und Roboter

Die beiden TV-Dokumentationen „Künstliche Intelligenz – schlauer als wir“ und „Roboter – Noch Maschine oder schon Mensch?“ in der ARTE-Mediathek bieten interessante Einblicke in den Stand der Forschung.

Die Dokumentation „Künstliche Intelligenz – schlauer als wir“ besucht Forschungszentren und zeigt anhand von verschiedenen Projekten, in welche Richtungen sich Künstliche Intelligenz entwickelt. Das ist manchmal etwas vereinfacht und populär ausgedrückt (beziehungsweise etwas ungenau). Manchmal hat man das Gefühl, dass die Filmemacher sich von Werbebotschaften haben blenden lassen und etwas unkritisch an die Sache ran gegangen sind. Beispielsweise ist IBM Watson im Gesundheitswesen und bei der Erkennung von Krebstumoren umstrittener, als es die Doku und die dort zu hörenden IBM-Vertreter kommunizieren. Trotzdem bietet die Dokumentation einen interessanten Ein- und Überblick in die Thematik.

Es vergeht kaum ein Tag, ohne dass von ihr die Rede ist: Wir nennen sie KI, die Künstliche Intelligenz. Intelligente Autos, intelligente Telefone, intelligente Computer und intelligente Überwachungssysteme – sie bestimmen zunehmend unseren Alltag. Der Siegeszug intelligenter Geräte scheint unaufhaltbar. Werden sie bald schlauer sein als wir? Oder uns sogar ersetzen?

Etwas spannender fand ich die Dokumentation „Roboter – Noch Maschine oder schon Mensch?„, vor allem durch die etwas ungewöhnliche Aufmachung. Der Arzt und Fotograf Max Aguilera-Hellweg besucht als Protagonist Forschungszentren für humanoide Roboter und fotografiert sie. Das ist ästhetisch interessant und gibt einen guten Überblick über verschiedene Entwicklungswege und einen Einblick in den Stand der Technik.

Welchen Stellenwert sollen humanoide Roboter in Zukunft einnehmen? Wissenschaftler erforschen, ob sie bei Krankheiten oder Umweltkatastrophen auch sinnvolle Helfer sein könnten. Der amerikanische Arzt und Fotograf Max Aguilera-Hellweg trifft Forscherteams in den USA, Japan und Deutschland, um Antworten auf diese Fragen zu finden.

Wie immer gilt: Die Dokumentationen stehen bis zur Depublizierung online. In der Arte-Mediathek gibt es ein Feature über „Humanoide Roboter“ mit weiteren kürzeren Beiträgen.