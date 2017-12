Studie: Ethnie, Einkommen und Wahlverhalten anhand von Autos auf Google Maps einschätzen

Wissenschaftler in den USA haben in einem Deep-Learning-Experiment gezeigt, dass sie sozioökonomische Merkmale wie Einkommen, Ethnie, Bildung, aber auch das Wahlverhalten in Stadtvierteln aus Autos ableiten können, die in Bildern auf Google Street View sichtbar sind. Das Modell funktioniert, indem es Assoziationen zwischen Autos und Menschen entdeckt. Wenn zum Beispiel die Anzahl der Limousinen in einer Stadt höher ist als die Anzahl der Pickup-Trucks, wird dieses Gebiet wahrscheinlich bei der nächsten Präsidentschaftswahl für einen Demokraten stimmen. Anhand der Marken der Autos konnten die Wissenschaftler die ethnische Zusammensetzung der Viertel aufzeigen, anhand des Alters und des Wertes der Autos die soziale Zusammensetzung.

Die Wissenschaftler untersuchten 200 Städte mit 50 Millionen Bildern von Google Street View und erfassten dabei etwa acht Prozent aller Automobile des Landes. Die Studie wurde in den Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) veröffentlicht.