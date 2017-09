Game of Thrones: Mehr als 1.000.000.000 illegale Streams und Downloads

Die jüngsten Folgen von „Game of Thrones“ sind nach wie vor ein enormer Publikumserfolg. Gleichzeitig bricht die aktuell siebte Staffel des US-amerikanischen Senders HBO alle Rekorde, was illegales Streaming betrifft: MUSO meldet eine bisher nie dagewesene Zahl von mehr als einer Milliarde Streaming- und Download-Zugriffen abseits legaler Angebote und DVD-Verkäufe. Bis einschließlich 3. September 2017 seien 1.029.787.668 Downloads und Streams gemessen worden. Trotz dieser genauen Angabe sollte man die Zahl mit Vorsicht genießen und eher als Schätzung auf Basis von Messungen betrachten. Dennoch überwiegen die Abrufe illegaler Angebote deutlich die auf legalem Wege. HBO sah vor einigen Jahren die enorme Piraterie sogar als Kompliment.

Das eigentlich Interessante an der Meldung ist die Angabe zur Verteilung illegaler Downloads und Streams. Bittorrent und private Tracker kamen zusammen auf nur zehn Prozent Anteil, Streams hingegen machten vom Milliarden-Traffic der siebten Staffel von „Game of Thrones“ knapp 85 Prozent aus. Während noch vor wenigen Jahren der überwiegende Anteil der sogenannten „Raubkopien“ über Tracker und BitTorrent-Netzwerke verteilt wurde, haben die illegalen Streaming-Angebote nun mit weitem Abstand Überhand genommen. Das dürfte auch mit den Torrent-Gegenmaßnahmen und bequem benutzbaren Alternativen zusammenhängen. MUSO führt als einen Grund für die überaus hohen Download-Zahlen bestimmter Episoden IT-Sicherheitsprobleme an, da während der letzten Staffel schon einige Folgen vor deren Ausstrahlung illegal geleakt waren.