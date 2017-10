Busty, Blond, Blowjob: Pornhub führt Gesichts- und Mustererkennung ein

Die Videoplattform Pornhub will alle hochgeladenen Videos mit künstlicher Intelligenz durchscannen und verschlagworten. Dabei sollen auch die Namen der Darstellerinnen und Darsteller erfasst werden. Was einen Mehrwert für die Nutzerinnen und Nutzer bringen soll, hat Auswirkungen auf Datenschutz und Privatsphäre.

Die Erotikplattform Pornhub hat angekündigt, dass sie die Videos auf ihrem Portal mit künstlicher Intelligenz durchscannen und verschlagworten will. Was für die Nutzer der Plattform das Finden ihrer Lieblingsdarstellerinnen und -darsteller erleichtern soll, könnte sich als Datenschutzproblem für Amateurmodels und Opfer von heimlich gedrehten Videos erweisen.

Bislang hat Pornhub nach eigener Aussage etwa 50.000 Videos durchgescannt. Anfang des Jahres 2018 sollen alle fünf Millionen Videos erfasst sein. Dann sollen User nach Namen, Haarfarben, Sexpraktiken und Fetischen praktisch suchen können. „Ein Schatz für die Wissenschaft“ könnten die Daten sein, sagt Dramaturgin Tina Lorenz, die an der Universität zum Thema Pornografie geforscht hat. „Pornos erzählen uns ja was über die Tabus unserer Gesellschaft, und über die Sehgewohnheiten und das Schauverhalten der Benutzer lässt sich auch einiges ablesen.“

Informationen über die Tabus der Gesellschaft

„Interessant wird werden, ob die künstliche Intelligenz spezifischer verschlagworten wird als bisher, wo Attribute wie busty blond blowjob die Beschreibungen dominieren“, so Lorenz weiter. „Schlagworte beschreiben typischerweise die Frau und das, was sie tut beziehungsweise mit ihr getan wird, und das ist meistens nicht politisch korrekt, sondern sehr to the point.“ Lorenz ist zudem gespannt, wie die Technologie Sexpraktiken und Fetische unterscheiden wird: „Das ist nicht immer übersichtlich, was da passiert.“

Kritisch sieht Lorenz die Folgen von Gesichtserkennung beim Scannen der Videos: „Für Amateure oder Leute, die sich von der Industrie irgendwann verabschieden, ist das in der Tat nicht ideal. Bisher versendet sich das auf den Plattformen total, vor allem wegen der Verschlagwortung.“ Weil die User nicht mehr mit Namen verschlagworten, sondern nur noch mit Attributen und Sexpraktiken, würden die Darstellerinnen und Darsteller in den Schnipseln wieder anonym. Das Star-System sei so ein bisschen verschwunden. „Das macht es leichter, unerkannt zu bleiben oder auch Abstand von der Szene zu nehmen“, so Lorenz weiter. Dem stehe nun die Gesichtserkennung entgegen.

Pornhub: Gesichtserkennung nur für Stars der Szene

Pornhub hat angekündigt, die Gesichtserkennung und Namenszuordnung aus diesen Überlegungen heraus nur für bekannte Darsteller/innen nutzen. Auch der von Motherboard befragte Medienanwalt Neil Brown schätzt eine Zuordnung als gefährlich ein. Besonders schwerwiegend sei es, wenn die Gesichtserkennung auf den Porno-Plattformen mit der auf sozialen Netzwerken verknüpft würde. Auch wenn Pornhub die Technologie ethisch einwandfrei anwendet, ist nicht ausgeschlossen, dass die in den nächsten Jahren immer einfacher verfügbare Software für Gesichts- und Mustererkennung von Dritten genutzt werden kann, um Darstellerinnen und Darsteller sowie Opfer heimlicher Aufnahmen zu enttarnen, zu stalken oder unter Druck zu setzen.