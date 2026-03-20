Ein Social-Media-Verbot für Kinder soll Eltern entlasten, das versprechen dessen Befürworter*innen. Dahinter steckt aber auch Arbeit: Eltern müssten mit einer Ausweis-App hantieren und entscheiden, ob ihr Kind sein Gesicht biometrisch scannen lassen soll. Der Überblick.

Täglich um die Zeit am Handy streiten, Einstellungen prüfen, den Überblick behalten darüber, was das eigene Kind auf TikTok, Instagram oder YouTube sieht und tut – das sorgt bei vielen Eltern für Stress. Sie treten an gegen mächtige Tech-Konzerne, deren Produkte mit Finesse darauf optimiert sind, möglichst oft und lange die Aufmerksamkeit zu binden. Viele fühlen sich ohnmächtig angesichts dieser Anziehungskraft.

Ein Social-Media-Verbot verspricht da eine scheinbar schnelle Lösung. Statt selbst dem Teenagerkind TikTok zu verbieten und dafür Türenknallen zu kassieren, könnten Eltern einfach auf ein gesetzliches Verbot verweisen.

Zum Schutz von Kindern im Netz und als Entlastung für Eltern drängen gerade viele Politiker*innen international auf ein Social-Media-Verbot für Minderjährige. In Deutschland wollen es der Bundeskanzler und der Vize-Kanzler, ebenso die Ministerinnen für Familie und Justiz: Ein Social-Media-Verbot nach australischem Vorbild. Jungen Menschen bis zu einer festen Altersgrenze sollen dann keine Accounts mehr auf TikTok, YouTube oder Instagram haben dürfen – und auch alle Älteren müssten ihr Alter nachweisen, um dort weiterhin liken, posten oder kommentieren zu dürfen.

Politiker*innen der SPD hatten im Februar ein Forderungspapier veröffentlicht, in dem sie ein umfassendes Verbot sozialer Medien für Kinder bis 14 Jahre verlangten. Für unter 16-Jährige soll es demnach eine entschärfte Jugendversion geben. Die CDU hat sich auf ihrem Parteitag Ende Februar auf ein ähnliches Modell verständigt. Einig ist sich die Bundesregierung aber noch nicht: Wichtige Politiker*innen der CSU sind gegen ein Social-Media-Verbot.

Hört man den Politiker*innen zu, dann soll das gesetzliche Verbot nicht nur junge Menschen schützen, sondern auch Eltern entlasten. Familienministerin Karin Prien (CDU) spricht von einer „enormen Herausforderung“ für Eltern, die das digitale Aufwachsen ihrer Kinder begleiten müssen. „Wir bekommen es auch im Elternhaus nicht mehr reguliert“, sagt auch der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweitzer (SPD). Was dabei regelmäßig unter den Tisch fällt: Die im selben Zug geforderten Alterskontrollen für alle, die das Social-Media-Verbot durchsetzen sollen, können Eltern auch belasten.

Der genaue mögliche Ablauf solcher Kontrollen in Deutschland ist nicht bekannt; noch ist nichts beschlossen. Es gibt aber das australische Modell als Vorbild – und es gibt konkrete Konzepte, wie Kontrollen in Deutschland oder der EU aussehen könnten. Einige Methoden von Alterskontrollen gibt es sogar schon jetzt in Deutschland; sie werden bislang allerdings nur für den Zugang zu Pornoseiten genutzt.

Worauf genau müssten sich Eltern also einstellen, wenn ein Social-Media-Verbot und Alterskontrollen in Deutschland real werden? Hierfür haben wir mehrere, wahrscheinliche Szenarien formuliert.

Szenario 1: Ihr Kinder lässt sein Gesicht scannen

Szenario 2: Ihr Kind lädt seinen Ausweis hoch

Szenario 3: Sie schalten Ihr Kind mit Ihrem Account frei

Szenario 4: Was, wenn Sie keine Papiere haben?

Szenario 5: Was, wenn Sie keine (minderjährigen) Kinder haben?

Szenario 1: Ihr Kind lässt sein Gesicht scannen

Stellen wir uns vor, Ihr 15-Jähriges Kind hat bereits Instagram und möchte es nach Einführung der verpflichtenden Altersgrenze weiter nutzen. Nach kurzer Zeit fordert die Plattform Ihr Kind auf, sein Alter zu verifizieren. Dafür bietet die Plattform eine Altersschätzung über einen biometrischen Gesichtsscan.

Ihr Kind muss der App dafür Zugriff auf die Handykamera erlauben und sein Gesicht abfilmen. Die Aufnahme wird von einem Unternehmen ausgewertet, das sich auf solche digitalen Alterskontrollen spezialisiert hat. Dort analysiert ein KI-Modell die biometrischen Daten und gibt eine Schätzung ab, wie alt Ihr Kind wahrscheinlich ist. Auf das Versprechen, dass der Anbieter diese Aufnahmen zügig wieder löscht, müssen Sie sich verlassen.

KI-basierte Alterseinschätzung macht häufig Fehler. Sie kann Menschen als zu alt oder zu jung einschätzen. Stellen wir uns vor, Ihr Kind hat in diesem Fall Pech gehabt: Weil seine Gesichtszüge für die Software zu kindlich aussehen, wird es vom System auf unter 14 Jahre geschätzt. (Stand aktuell ist das Mindestalter für Instagram noch 13 Jahre.) Die Plattform teilt Ihrem Kind mit, dass es seinen Account nicht länger nutzen darf; es kann sich nicht mehr einloggen. Gemeinsam wühlen Sie sich durch Infoseiten, um herauszufinden, wie Sie einer falschen Alterseinschätzung widersprechen können, und eine erneute Prüfung anstoßen.

Biometrische Daten wie jene zu einem Gesicht gelten als besonders sensibel, denn sie bleiben ein Leben lang gleich. Anders als ein Passwort können sie nicht „zurückgesetzt“ werden. Sollte eine Datenbank mit derart sensiblen Daten Sicherheitslücken haben, wie es in der Vergangenheit schon passiert ist, könnten Angreifer*innen die Daten erbeuten und etwa für Betrug oder Identitätsdiebstahl missbrauchen.

Alles netzpolitisch Relevante Drei Mal pro Woche als Newsletter in deiner Inbox. Jetzt abonnieren

Viele Eltern posten vorsichtshalber keine Bilder ihrer Kinder im Internet und wollen auch nicht, dass deren Gesichter biometrisch gescannt werden.

Szenario 2: Ihr Kind lädt seinen Ausweis hoch

Stellen wir uns vor, Ihr Kind, 14 Jahre alt, folgt auf YouTube gerne Influencern und kommentiert dort deren Videos. Auf der Suche nach zu jungen Nutzer*innen analysiert YouTube in Hintergrund das Verhalten Ihres Kindes. Die Plattform prüft möglicherweise, welche Videos Ihr Kind schaut und mit welchen Accounts es interagiert. Dabei kommt YouTube zu dem Schluss, dass Ihr Kind vielleicht doch noch nicht 14 Jahre alt ist. Die Plattform schickt Ihrem Kind deshalb eine Nachricht mit der Aufforderung, sein Alter überprüfen zu lassen.

Wieder landet ihr Kind bei einem Unternehmen, das für digitale Alterskontrollen zuständig ist. Dieses Mal soll es dort ein Ausweisdokument hochladen. Einen eigenen Personalausweis hat ihr Kind noch nicht, aber einen Reisepass. Ihr Kind soll den Pass fotografieren; die Fotos landen dann auf den Servern des Unternehmens. Dort prüft eine Software das Dokument und liest das Geburtsdatum aus. YouTube selbst bekommt den Reisepass nicht zu sehen, sondern nur den Hinweis, dass Ihr Kind über 14 Jahre alt ist.

Möglicherweise muss Ihr Kind noch beweisen, dass es wirklich den eigenen Ausweis hochgeladen hat. Dafür soll es zusätzlich sein Gesicht vor die Kamera halten, sodass eine Software diese Aufnahme mit dem Gesicht auf dem Passfoto vergleichen kann. Mehrfach bittet die Software Ihr Kind, sein Gesicht aus einem anderen Winkel aufzunehmen. Auf diese Weise prüft die Software, dass Ihr Kind nicht bloß das Foto einer anderen Person präsentiert. Der Prozess, den Ihr Kind dabei durchläuft, heißt Lebenderkennung. Auch hier kommt sogenannte KI zum Einsatz.

Sie und Ihr Kind müssen sich nun darauf verlassen, dass der Drittanbieter die Daten Ihres Kindes und die Fotos seines Reisepasses wieder löscht. Im Herbst musste etwa die Team-Software Discord eingestehen: Ausweisdaten von rund 70.000 Menschen, die über einen Drittanbieter ihr Alter verifizieren ließen, sind einem Leak zum Opfer gefallen.

Szenario 3: Sie schalten Ihr Kind mit Ihrem Account frei

Ihr 15-Jähriger will endlich einen eigenen TikTok-Account, um dort Creator*innen zu folgen und Videos von Freund*innen zu kommentieren. Stellen wir uns vor, für diese Altersgruppe zwischen 14 und 16 Jahren gibt es eine verpflichtende Jugendversion, wie es Politiker*innen der SPD vorgeschlagen haben. In dieser Version darf es keinen personalisierten, optimierten Feed geben. Auch Funktionen wie endloses Scrollen gäbe es nicht. Außerdem gilt: „Der Zugang erfolgt ausschließlich nach Verifizierung durch die Erziehungsberechtigten über deren EUDI-Wallet.“

Diese europäische digitale Brieftasche soll bald allen EU-Bürger*innen zu Verfügung stehen. Sie können damit ihren Führerschein und Personalausweis auf dem Handy speichern oder ihr Alter im Internet nachweisen. In Deutschland soll eine erste Version Anfang 2027 eingeführt werden.

Als Elternteil sind sie jetzt in der Verantwortung nachzuweisen, dass ihr Kind bereits 14 ist und ein Konto auf der Plattform eröffnen darf. Dazu müssen sie sich allerdings zunächst selbst die App herunterladen und einen TikTok-Account anlegen. Dabei geben sie TikTok unter anderem Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer preis, sowie möglicherweise Standortdaten und viele weitere Eckdaten über Ihr Handy.

Als nächstes müssen Sie TikTok mithilfe Ihrer staatlichen Ausweis-App beweisen, dass zumindest Sie schon erwachsen sind. Danach können Sie das Konto Ihres Kindes mit Ihrem eigenen Konto verknüpfen und dafür bürgen, dass es bereits über 14 Jahre alt sind. Möglicherweise möchte die Plattform noch prüfen, dass Sie wirklich erziehungsberechtigt sind und nicht einfach nur der große Bruder – wie das technisch funktionieren soll, ist bislang nicht geklärt. Ist Ihr Konto mit dem Ihres Kindes verbunden, können Sie künftig auch den Überblick über die Einstellungen und Bildschirmzeiten Ihres Kindes behalten.

Einen „begleiteten Modus“ für Accounts von Minderjährigen bietet TikTok bereits heute an. Eltern die ihn nutzen wollen, brauchen dazu auch jetzt schon einen eigenen TikTok-Account. Allerdings müssen Eltern bislang nicht beweisen, dass sie bereits erwachsen sind.

Wir sind communityfinanziert Unterstütze auch Du unsere Arbeit mit einer Spende. Jetzt spenden

Szenario 4: Was, wenn Sie keine Papiere haben?

Die geplante digitale Brieftasche (EUDI-Wallet) ist für EU-Bürger*innen gedacht sowie für Menschen, die in der EU leben. Wer künftig sein Alter mit der digitalen Brieftasche nachweisen will, muss dafür wahrscheinlich eine App herunterladen und dort die eigenen Ausweisdaten hinterlegen. Stellen wir uns vor, Sie gehören zu den schätzungsweise Hunderttausenden Menschen in Deutschland, die schlicht keine oder keine passenden Ausweispapiere besitzen. Oder Sie haben kein Smartphone – oder finden es schlicht unangenehm, Ihre Ausweisdaten einer App auf dem Handy anzuvertrauen.

In beiden Fällen könnten weder Sie noch Ihr Kind die Alterskontrollen zu Facebook, Instagram oder YouTube auf die Weise überwinden, die viele andere nutzen. Sie können sich jedoch auf ein Recht berufen, dass die EU in der Verordnung für die digitale Brieftasche vorgesehen hat: Die Nutzung der Brieftasche muss demnach freiwillig sein. Es braucht also Alternativen. Möglicherweise bleibt ihnen also noch die Möglichkeit, Ihr Alter mit einem Gesichtsscan schätzen zu lassen.

Vielleicht ist das KI-Scan für Sie kein Problem und funktioniert einwandfrei. Vielleicht gehören Sie aber auch zu einer Gruppe von Personen, deren Alter von KI-Systemen überdurchschnittlich häufig falsch eingeschätzt wird. Denn KI-Systeme sind oftmals auf Gesichter von weißen Männern optimiert.

Szenario 5: Was, wenn Sie keine (minderjährigen) Kinder haben?

Stellen wir uns vor, Sie haben keine Kinder, oder Ihre Kinder sind schon längst erwachsen. Müssen Sie sich dann überhaupt mit Alterskontrollen herumschlagen? – Ja.

In der Debatte spielt das bislang nur eine Nebenrolle: Kommt ein Social-Media-Verbot mit Alterskontrollen, werden nicht nur Kinder und Jugendliche ihr Alter nachweisen müssen, damit sie Zutritt zu Plattformen bekommen, sondern alle.

Sie wollen ein Brettspiel-Video auf YouTube kommentieren; einer Köchin auf Instagram folgen? Möglicherweise bezweifelt die Plattform, ob sie bereits erwachsen sind, und bittet sie per Pop-up um einen Altersnachweis. Dann haben Sie wiederum die Wahl, ob Sie Ihr Gesicht biometrisch scannen lassen, Ihre digitale Brieftasche verwenden oder Ihre Ausweispapiere bei einem Anbieter hochladen wollen.

Alterskontrollen in Deutschland: So geht es jetzt weiter

Derzeit arbeitet eine von Bundesfamilienministerin Karin Prien eingesetzte Expert*innen-Kommission an Vorschlägen für einen effektiven Schutz von Kindern und Jugendlichen im Netz. Ergebnisse sollen es noch vor der parlamentarischen Sommerpause geben. Parallel arbeitet eine ähnliche Kommission auf EU-Ebene am gleichen Thema.

Sowohl SPD als auch CDU drängen auf eine EU-weite Lösung für ein Social-Media-Verbot. Sollte die EU jedoch bis Sommer „keine ausreichenden Fortschritte“ erzielen, hält Prien auch einen deutschen Alleingang für möglich. Die rechtlichen Spielräume für beide Vorhaben sind jedoch schmal.

Auf EU-Ebene gibt es derzeit keine Pflicht für Plattformen, das Alter ihrer Nutzer*innen zu überprüfen oder Kinder auszusperren. Es gelten lediglich Auflagen, die Risiken für Minderjährige auf den Plattformen zu mindern– im Rahmen des Gesetzes für digitale Dienste (DSA).

Kaum beachtet von der breiten Öffentlichkeit verhandeln Kommission, Parlament und Mitgliedstaaten zudem über ein neues Gesetz, das Alterskontrollen in der EU zur Pflicht machen könnte. Anlass ist die Verordnung zur Prävention und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern, kurz: CSA-VO. Demnach sollen Anbieter mit Chatfunktion flächendeckende Alterskontrollen einführen, um minderjährige Nutzer*innen etwa vor Grooming zu schützen, also die Anbahnung sexuellen Kontakts durch Erwachsene. Entschieden ist jedoch nichts: Während sich Kommission und Rat für solche Kontrollen einsetzen, ist das Parlament dagegen.

Viele Elternverbände in Deutschland haben Bedenken, dass Daten junger Menschen bei Alterskontrollen nicht ausreichend geschützt werden. Hier geht es zu unserem Bericht: Elternverbände sehen Daten von Kindern in Gefahr.