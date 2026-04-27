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Phishing auf SignalUnkenntnis allerorten

Je größer das Ausmaß der Phishing-Attacke, desto mehr Unsinn gerät in die Debatte. Dabei sind die wichtigsten Fragen doch: Wie hätten Regierung und Parlament geschützt werden können und gab es Versäumnisse der Behörden? Ein Kommentar.

  • Markus Reuter
Markus Reuter
Daumen drückt auf Signal-Icon auf einem, Smartphone-Bildschirm.
Die Phishing-Attacke auf Signal-Nutzer:innen aus dem Politikbetrieb ist offenbar sehr erfolgreich. – Alle Rechte vorbehalten: IMAGO / Sven Simon

Die Phishing-Attacke über den Messenger Signal hat die höchste Ebene der Politik erreicht. Zwei Ministerinnen und die Bundestagspräsidentin sind offenbar auf den Trick hereingefallen – und haben damit ihre Kontakte, Netzwerke und vermutlich auch Chat-Inhalte dem Angreifer offengelegt. Zahlreiche Signal-Gruppen im parlamentarischen Raum sollen derzeit von den Angreifern nahezu unbemerkt ausgelesen werden können, sagen Sicherheitskreise gegenüber dem Spiegel.

Deutsche Medien berichten aufgeregt von einem „Signal-Hack“. Nur ist Phishing eben gerade kein üblicher „Hack“. Es handelt sich hier nicht um ein Softwareproblem oder eine Sicherheitslücke im Code, sondern einen Angriff auf die gutgläubige Person am Smartphone. Die vertraut dem sicheren Messenger so sehr, dass sie den mehr oder weniger plumpen Nachrichten eines gefälschten Signal-Supports Glauben schenkt und dann freigiebig und naiv ihre privaten Sicherheitscodes an die Angreifer herausgibt. Gleich zwei Mal hintereinander.

Das kann passieren, denn die Angreifer spielen mit der Angst des Ziels, setzen es unter Druck. Wer nicht mit den Grundlagen der IT-Sicherheit vertraut ist, kann darauf hereinfallen. So bitter das ist.

Umso mehr würde man von einer Spionageabwehr erwarten, dass sie vor solchen Attacken warnt – und vor allem auf höchster Ebene mit Nachdruck und frühzeitig sagt: „Wenn Sie ein vermeintlicher Signal-Support anschreibt, folgen Sie niemals dessen Anweisungen. Finger weg, das ist gefährlich! Der Signal-Support schreibt niemanden auf Signal an.“

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Haben die Behörden versagt?

Wir wissen, dass diese Art der Phishing-Attacke seit mindestens September 2025 im Umlauf ist und schon früh auch Abgeordnete des Bundestages im Visier waren. Eine große Frage ist, wann die für die Abwehr von solchen Attacken zuständigen Behörden BSI und Verfassungsschutz selbst aktiv geworden sind und Regierung und Parlament gewarnt haben. Erst nach unserer Berichterstattung im Januar gab es Anfang Februar eine offizielle Mitteilung der beiden Behörden. Haben diese erst so spät reagiert?

Daran schließt sich die Frage an: Wann sind die mittlerweile angeblich 300 Betroffenen, die Bundestagspräsidentin und die beiden Ministerinnen auf das Phishing hereingefallen? Funktionieren hier Warnmechanismen nicht oder werden ignoriert? Und was hilft in Zukunft gegen solche geschickten, aber doch trivialen Angriffe?

Immer mehr Spuren beim Messenger-Phishing weisen auf Russland

Aktionismus hilft nicht

Was auf jeden Fall nicht hilft, sind spontan aufgestellte Forderungen wie die der Bundestagsvizepräsidentin Andrea Lindholz (CSU). Sie will als Konsequenz aus dem Schlamassel den Messenger Signal im Bundestag verbieten. Stattdessen sollen die Abgeordneten den „Bundes-Messenger“ Wire nutzen. Das ist realitätsfern wie unsinnig.

Signal hat sich nicht ohne Grund als sicherer Messenger in Politik, Journalismus und Aktivismus etabliert. Er macht es endlich einfach, dass Menschen verschlüsselt, vertraulich und privat kommunizieren können – ohne sich in die Untiefen von E‑Mail-Verschlüsselung einarbeiten zu müssen. Das ist ein großer Gewinn an Sicherheit.

Phishing ist auf allen möglichen Kommunikationskanälen und Programmen möglich: Nicht ohne Grund hat noch niemand ernsthaft gefordert, E‑Mails zu verbieten, weil darüber Phishing stattfindet. Dieser Art des Angriffs begegnet man mit Aufklärung, Warnungen und vor allem digitaler Bildung, nicht mit unsinnigen Verboten.

Über die Autor:innen

  • Markus Reuter
    Markus Reuter

    Markus Reuter recherchiert und schreibt zu Digitalpolitik, Desinformation, Zensur und Moderation sowie Überwachungstechnologien. Darüber hinaus beschäftigt er sich mit der Polizei, Grund- und Bürgerrechten sowie Protesten und sozialen Bewegungen. Für eine Recherchereihe zur Polizei auf Twitter erhielt er 2018 den Preis des Bayerischen Journalistenverbandes, für eine TikTok-Recherche 2020 den Journalismuspreis Informatik. Bei netzpolitik.org seit März 2016 als Redakteur dabei. Er ist erreichbar unter markus.reuter | ett | netzpolitik.org, sowie auf Mastodon und Bluesky.

    Kontakt: E-Mail (OpenPGP)

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Frau mit Brille und pinken Kostüm spricht in ein Handy.
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Fadenkreuz, das auf das Symbol der Signal-App auf einem handy gerichtet ist
Phishing-Angriff

Zahlreiche Journalist:innen im Visier bei Attacke über Signal-Messenger

Ein rotes Fadenkreuz.

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13 Kommentare zu „Unkenntnis allerorten“

  1. Anonym

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    Das überall von einem „Hack“ die Rede ist, ist ein Armutszeugnis. Phising-Attacken dieser Art sind überall anwendbar…

    Antworten
  2. mw

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    Vlt. würde es weiter helfen, wenn die Softwareanbiter dazu verpflichtet wären eine vollständige Betriebsanleitung mitzuliefern, die genau wie in der Maschinen VO ausdruckbar sein muß.

    Antworten
    1. derlinzer

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      Dann schreibt der Anbieter „Supportmitarbeiter der App fragen niemals nach Verifikationscodes und PIN“ in die Betriebsanleitung.

      Du wirst dennoch Leute haben, die genau diese Daten auf Anfrage hergeben.

      Immer.

      Antworten
  3. funny

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    Der Unterhaltungswert ist toll. Man sollte auch Banken verbieten, weil diese in Cum-Ex Skandale verwickelt waren.

    Antworten
  4. Rmg

    ,

    Dienstliche Sachen auf dem Diensthandy. Private auf dem Privaten.

    Auf einem Diensthandy darf keine unerlaubte Software laufen. Sicherheit kostet Geld und Zeit. Und wenn dann jemand, mit vollem Wissen, unsichere Software nutzt.…

    Antworten
    1. derlinzer

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      Welche „unsichere Software“? Die unsichere Komponente ist jene, die das Diensthandy in der Hand hält.

      Antworten
  5. Holzauge

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    Ein bisschen erbärmlich finde ich es ja schon, wie wir von Leuten regiert werden, die – mal ganz abgesehen von der Politik, die sie betreiben – zumindest dem Anschein nach alleine durch ihre scheinbare IT-Inkompetenz die Sicherheit des Staates gefährden.

    Antworten
    1. derlinzer

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      Deren Kompetenz haben sie mit „Stop“-Schildern und Polizeipatrouillen via Street View eindrucksvoll gezeigt.

      Alles Neuland halt.

      Antworten
  6. W Judge

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    Die bis dato nicht beantwortete Frage lautet auch, ob hier Privat-Smartphones genutzt wurden und, falls ja, ob darüber dienstliche/vertrauliche/politische Informationen kommuniziert wurden.

    Antworten
    1. Anonym

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      Das sind Abgeordnete, keine Angestellten.

      Antworten
    2. damarco

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      Das ist bei Signal nicht relevant weil alle Chats nicht in der Cloud gespeichert werden sondern auf dem Handy selbst. Wenn man also das Account übernimmt hat man keinen Zugriff auf den Chatverlauf. Um den Chatverlauf zu übertragen müssen Sie lokal zugriff auf das Handy haben.

      Das ist ein Grund weshalb Signal aus sicher gilt, da eben wie bei anderen Diensten der Zugriff auf die Chatverläufe nicht möglich ist. Das Problem ist nur das die Kontakte der Zielperson sehen und anschreiben können, möglich weise diese Ihnen dann Vertrauliche Dinge übermitteln.

      Antworten
  7. tmp

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    Wieso wäre die Nutzung von Wire Bund „realitätsfern wie unsinnig“?

    Antworten
    1. Markus Reuter

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      Die Nutzung von Wire Bund ist nicht unsinnig und realitätsfern, aber die Idee, dass das die einzige Variante ist, mit der Abgeordnete oder Regierungsmitglieder kommunizieren. Gerade wegen der hohen Durchdringung von Signal im Journalismus wird sich das kaum halten lassen, von WhatsApp mal ganz zu schweigen.

      Antworten

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