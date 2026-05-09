Es ist schwer zu übersehen, wenn ihr diesen Text auf unserer Website lest: netzpolitik.org hat einen neuen Look. Nach mehr als neun Jahren, in denen sich unsere Seite optisch und auch funktional kaum verändert hat, haben wir jetzt ein neues Design. Und auch unter der Haube hat sich einiges getan.
In dieser Folge Off The Record schauen wir gemeinsam mit anna und Ingo zurück auf die verschiedenen visuellen Stadien, die netzpolitik.org durchlaufen hat. Wir sprechen über neue Features, über die wir uns besonders freuen, verraten, warum am Tag der Umstellung alles noch ein paar Stunden länger gedauert hat als erwartet – und womit wir die Zeit überbrückt haben.
In dieser Folge: Anna Biselli, Ingo Dachwitz und Chris Köver
Produktion: Serafin Dinges.
Titelmusik: Trummerschlunk.
Hier ist die MP3 zum Download. Wie gewohnt gibt es den Podcast auch im offenen ogg-Format. Ein maschinell erstelltes Transkript gibt es im txt-Format.
Unseren Podcast könnt ihr auf vielen Wegen hören. Der einfachste: in dem Player hier auf der Seite auf Play drücken. Ihr findet uns aber ebenso bei Apple Podcasts, Spotify und Deezer oder mit dem Podcatcher eures Vertrauens, die URL lautet dann netzpolitik.org/podcast.
Wir freuen uns auch über Kritik, Lob, Ideen und Fragen entweder hier in den Kommentaren oder per E‑Mail an podcast@netzpolitik.org.
Links und Infos
Blattkritik & Hausmitteilungen
- Der Beitrag von Ingo und Timur zur Konferenz „Cables of Resistance“: Wo sich lokaler Widerstand gegen den KI-Hype formiert
- Annas Beitrag zu alternativen Wander-Apps: Frei und dezentral ins Grüne
- Der von Chris und Sebastian veröffentlichte Teil des Gesetzentwurfs zu digitaler Gewalt: Diese Deepfakes sollen künftig strafbar sein
- Der hektisch verfasste Beitrag von Chris zum Gesetzentwurf zu Digitaler Gewalt: Mit Vorratsdatenspeicherung gegen digitale Gewalt
- Der Beitrag von Denis zu Prediction Markets: Wetten, dass Jesus vor 2027 zurückkehren wird
- Das Investigativjournalismus Fellowship von Netzwerk Recherche und den Neuen deutschen Medienmacher*innen, das unser Kollege Timur bekommen hat
- Unser aktueller Transparenzbericht zum 1. Quartal 20206: Unsere Einnahmen und Ausgaben – und viele kleine Lagerfeuer
Thema des Monats
- Post zu unserem Relaunch: Alles so schön neu hier
- Insta-Post zu den bisherigen optischen Stadien von netzpolitik.org: Das netzpolitik.org-Webdesign-Museum
Kapitel
(00:00:00) Begrüßung
(00:02:31) Blattkritik
(00:09:21) Hausmitteilungen
(00:13:00) Thema des Monats
(00:38:30) Credits
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