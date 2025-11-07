Viele Demonstrationen in Mannheim starten oder enden auf dem Alten Messplatz. Am Rand des Platzes, an der Alten Feuerwache, hängen acht Überwachungskameras, weitere sind über den Platz verteilt. Insgesamt filmen 70 Kameras die Innenstadt, 46 davon sind an eine KI-Verhaltenserkennung gekoppelt.
Das ist spätestens dann ein Problem, wenn Menschen hier demonstrieren wollen. David Werdermann, Jurist bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte, sagt: „Die Versammlungsfreiheit lebt davon, dass Menschen ohne Angst und Einschüchterung ihre Meinung auf der Straße kundtun können.“ Videoüberwachung und KI-gestützte Auswertung könne Menschen von der Versammlungsteilnahme abhalten, „zumal sie sich wegen des Vermummungsverbots nicht gegen eine mögliche Erfassung wehren können“, sagt Werdermann.
Beständige Unsicherheit
Um eine Einschränkung des Versammlungsrechts zu vermeiden, schaltet die Polizei einzelne Kameras angeblich aus, wenn im Überwachungsbereich angemeldete Versammlungen stattfinden – und keine erheblichen Gefahren für die innere Sicherheit und Ordnung bestehen. Protokolle dazu, wann welche Kamera ab- und wieder angeschaltet wurde, will die Mannheimer Polizei allerdings nicht herausgeben. Für Versammlungsteilnehmer*innen bleibt somit die beständige Unsicherheit, ob sie nicht gerade doch gefilmt werden.
„Schon der bloße Eindruck, während einer Demonstration gefilmt zu werden, entfaltet eine erhebliche abschreckende Wirkung – auch wenn die Kameras tatsächlich ausgeschaltet sind“, sagt David Werdermann. Die deutsche Rechtsprechung unterstützt seine Argumentation.
Teilnehmer*innen können nicht hinreichend verlässlich erkennen, ob Kameras in Betrieb sind oder nicht, entschied das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen 2020. Damit bestätigte es die vorgelagerte Entscheidung, dass öffentliche Videokameras während Versammlungen verhüllt werden müssen. Das Oberverwaltungsgericht Niedersachsen entschied schon 2015, dass auch eine halbausgefahrene Mastkamera eines Polizeifahrzeugs während einer Demonstration nicht rechtens ist, egal ob sie läuft. Allein die Präsenz der Kamera ist zu viel.
Es gibt technische Lösungen
Eigentlich müssten Mitarbeiter*innen der Stadt Mannheim vor jeder Demonstration entlang der Route Kameras vorübergehend außer Betrieb setzen. Dazu könnten sie mit Leitern zu allen Kameras hinaufsteigen und Blenden vor die Linsen schrauben oder einfach Säcke über die Geräte stülpen.
Es gibt allerdings smartere Lösungen: Ein deutscher Hersteller produziert für seine Videoüberwachungssysteme beispielsweise neongelbe Jalousien, die per Mausklick vor die Linsen fahren.
3 Ergänzungen
Polizei Mannheim erklärte bei einer Diskussionrunde, Kameras abdecken sei zu viel Arbeit. Kameraüberwachung aufbauen und von Fraunhofer mit KI auswerten lassen, war aber gut machbar vom Arbeitsaufwand her. Habe da bisher auch keine Klagen über fehlende Geldmittel gehört. Die werden ja sonst immer von CDU-Leuten vorgetragen, wenn es um Verkehrswende und andere sinnvolle Maßnahmen geht.
„Denn auch eine ausgeschaltete Kamera kann Menschen davon abbringen, Demonstrationen zu besuchen.“
Danke das dies ausgesprochen wird.
Das Unwohlsein hält Menschen ab oder fern, an Veranstaltungen teil zu nehmen.
„Es gibt allerdings smartere Lösungen: Ein deutscher Hersteller produziert für seine Videoüberwachungssysteme beispielsweise neongelbe Jalousien, die per Mausklick vor die Linsen fahren.“
Unglaubwürdig ist es dennoch, denn die Anreise und Abreise wird von anderen Kameras und „KI“ ausgewertet.
In Erfurt exakt das gleiche Spiel. Massive Überwachung. Man kommt in Erfurt zu Fuß kaum durch die Stadt ohne den Anger zu queren. Ein absolut zentraler Dreh- & Angelpunkt, den täglich Tausende nutzen. Wenn Demo’s in Erfurt stattfinden, dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dort. Oder vor dem Hauptbahnhof, aber da hat die Deutsche Bahn ja auch vor Jahren schon die totale Videoüberwachung ausgerufen. Die für den Anger angeschafften Kameras können angeblich keine Gesichtserkennung, weil die dazugehörige Software nicht gekauft wurde. Ob das stimmt lässt sich für mich als Bürger nicht prüfen, ist aber auch egal. Die massenhafte Gesichtserkennung kommt in jedem Fall. Wenn nicht nächstes Jahr, dann in 10 Jahren. Spätestens wenn die AfD die absolute Mehrheit hat wird das flächendeckend ausgerollt.
https://www.mdr.de/nachrichten/thueringen/mitte-thueringen/erfurt/anger-kameras-videouerbwachung-polizei-datenschutz-100.html