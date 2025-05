Nächste Woche findet die größte Konferenz für die digitale Gesellschaft in Europa statt: die re:publica. Das Programm verspricht spannende Themen und Formate, darunter aus unserer Redaktion auch Ingo, Sebastian und Constanze.

Die re:publica steht vor der Tür. Unter dem diesjährigen Motto „Generation XYZ“ gibt es vom 26. bis 28. Mai 2025 auf der Konferenz in Berlin Vorträge, Diskussionen, Workshops, Performances, Ausstellungen und vieles mehr rund um die digitale Gesellschaft. Auch Redakteur:innen von netzpolitik.org werden vor Ort sein und über aktuelle netzpolitische Themen sprechen.

Am Montag spricht Ingo Dachwitz über den Digitalen Kolonialismus. Er erklärt, wie die Ausbeutung hinter der Digitalisierung aussieht und warum wir sie beenden müssen. Bereits im Februar erschien sein Buch: „Digitaler Kolonialismus: Wie Tech-Konzerne und Großmächte die Welt unter sich aufteilen“. Jetzt spricht er zu diesem Thema um 14:15 Uhr auf Stage 3.

Zwei Stunden später, um 16:15 Uhr auf Stage 6, spricht unser Redakteur Sebastian Meineck zusammen mit Rebecca Ciesielski vom Bayerischen Rundfunk darüber, wie Databroker die Handy-Standortdaten von vielen Millionen Menschen weltweit verkaufen. Die Zuhörenden erfahren den aktuellen Stand der Databroker-Recherchen und können selbst prüfen, ob auch ihr eigenes Handy betroffen ist.

Constanze Kurz nimmt am Mittwoch um 12:30 Uhr an einer Podiumsdiskussion auf Stage 2 teil. Dabei diskutiert sie mit Annika Brockschmidt, Nadia Zaboura und Georg Restle die Frage, ob wir eine öffentlich-rechtliche Plattform brauchen, um Musk und Co. etwas entgegensetzen zu können.

Von Deepfakes bis digitale Teilhabe

Die frühere netzpolitik.org-Autorin Marie Bröckling spricht am Mittwoch um 16:45 Uhr auf Stage 4 darüber, dass Hunderttausende Deepfake-Pornos straffrei bleiben, und überlegt, wie eine Regelung zum besseren Schutz davor aussehen kann.

Gleich vier Mal ist Leonhard Dobusch zu sehen. Am Dienstag um 11:15 Uhr und am Mittwoch um 15:30 Uhr spricht er über öffentlich-rechtliche Medien. Außerdem führt er ein Gespräch mit Felix Hlatky über Mastodon und kann außerdem am Dienstag um 18:45 Uhr als Teil der #rp25 Track Teams kennengelernt werden.

An einem Gespräch um Jugendschutz und die digitale Teilhabe nimmt auch unsere Kolumnistin Svea Windwehr teil. Sie spricht am Mittwoch um 15:30 Uhr mit Simone Ruf, Sanya Lehmann und Carla Roggenbuck.