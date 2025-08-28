Datenweitergabe an die PolizeiEure Chats mit ChatGPT sind nicht privat

Menschen vertrauen ChatGPT intimste Informationen an. Der Hersteller scannt die Chats, lässt sie von Moderator*innen lesen und gibt sie in bestimmten Fällen sogar an die Polizei weiter. Das hat das KI-Unternehmen Open AI als Sicherheitsmaßnahme nach einem Suizid eines Nutzers verkündet.

Das ChatGPT-Logo
Die Chats mit ChatGPT können von Menschen eingesehen werden. – Alle Rechte vorbehalten IMAGO / Rene Traut

OpenAI, der Hersteller von ChatGPT hat in einem Blogpost angekündigt, seinen Chatbot sicherer machen zu wollen. Gleichzeitig hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass es die Chats, die mit seinem Bot geführt werden, automatisch nach bestimmten Themen scannt. Manche Inhalte würden dann menschlichen Moderator*innen zur Prüfung vorgelegt.

In Fällen, in denen die Moderator*innen Dritte in Gefahr sehen, könnten die Chats auch an die Polizei weitergegeben werden, schreibt OpenAI. In Fällen von Selbstgefährdung würde die Polizei allerdings außen vor gelassen, aus Respekt vor der Privatsphäre der Betroffenen. Grund sei die „einzigartig private Natur“ der Interaktionen mit ChatGPT.

Tatsächlich vertrauen Nutzer*innen dem Chatbot intimste Details an – vermutlich ohne zu ahnen, dass Menschen diese Unterhaltungen einsehen können. „ChatGPT kennt alle meine Schwächen, Sorgen und Geheimnisse“, bekennt eine Autorin des Guardian. Das Sprachmodell wird zunehmend von Menschen wie eine befreundete Person behandelt oder für Dating-Tipps benutzt. Der Hersteller versuchte in der Vergangenheit bereits zu verhindern, dass ChatGPT als Freund*in oder Therapeut*in benutzt wird.

Der Ankündigung von OpenAI, seinen Chatbot sicherer machen zu wollen, war der Selbstmord eines kalifornischen Teenagers vorausgegangen. Dessen Eltern verklagen nun OpenAI. Der Chatbot habe dem Jugendlichen Methoden zur Selbsttötung empfohlen und angeboten, einen Abschiedsbrief für ihn zu verfassen.

Beide Verhaltensweisen von ChatGPT konnten in einer Studie reproduziert werden. Eine weitere Studie hat ebenfalls herausgefunden, dass es nicht schwer ist, von ChatGPT Anleitungen zur Selbstverletzung zu erhalten. Gleichzeitig vermeide der Chatbot es, direkt auf Fragen zu antworten, die sich mit der Suche nach therapeutischer Hilfe beschäftige, heißt es dort.

Der Fall des Kaliforniers ist nicht der erste Selbstmord, der in Zusammenhang mit ChatGPT gebracht wird. Zudem können die Chatbots wohl psychotische Gedanken fördern.

Neben der Durchsuchung der Chats und deren eventueller Weiterleitung, die laut OpenAI bereits praktiziert wird, plant das Unternehmen weitere Sicherheitsmaßnahmen. So arbeite es beispielsweise daran, dass der Chatbot auch in längeren Unterhaltungen sein Sicherheitstraining nicht vergisst.

Neben der potenziellen Selbstverletzung sollen vom Chatbot auch weitere psychische Belastungen besonders behandelt werden, so zum Beispiel der Glaube, ohne Pause Autofahren zu können. Menschen in psychischen Notlagen soll professionelle Hilfe vermittelt oder die Kontaktaufnahme mit Angehörigen nahegelegt werden. Und Eltern sollen mehr Kontrolle über die Chatbot-Nutzung ihrer Kinder erhalten können. Wann diese Maßnahmen umgesetzt werden sollen, gab das Unternehmen allerdings nicht bekannt.

  1. 1966 war Eliza die erste „sprechende“ KI. Angeblich verlangten menschliche Probanden (wie die Sekretärin Weizenbaums?) mit der Tastatur alleine gelassen zu werden.

    Siehe auch: https://www.praxis-psychologie-berlin.de/wikiblog/articles/eliza-der-chatbot-therapeut-der-die-ki-therapie-revolutionierte

    Ob Open AI nun verantwortungsvoll handelt, wenn es im Notfall Daten an die Polizei übergibt oder unverantwortlich, ChatGPT überhaupt auf die Menschheit loszulassen, ist relativ müßig. Es wird gemacht und kann nicht zurückgenommen werden. Und die Kommunikation mit Maschinen über Netzwerke war nie privat.

    Nur, bringt den Kindern bei, dass es eine Maschine ist, die Quatsch erzählt, nachplappert und die bei wirklichen Problemen anfängt sich im Kreise zu drehen und einfach spinnt. Glauben kann man da gar nichts. Und alleine ist man mit der Maschine auch nicht.

    Jugendlichen könnte man auch gut erklären, wie das funktioniert und warum das so ist. Ganz abgesehen von philosophischen Fragen, ob denn ein „Wissensquerschnitt“ aus dem Internet denn irgendwie etwas mit Objektivität oder Verlässlichkeit zu tun haben könnte oder gar, wie Mensch denn irgendwie die Schlüsse der Maschine nachvollziehen können soll.

    Antworten

    1. „Ob Open AI nun verantwortungsvoll handelt“

      Äh, nein? Niemals jemals. Daten sind dann weg. Menge und Qualität: strategisch bis apokalyptisch.

      Antworten

