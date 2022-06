Auf einmal ist er da, ein langer, komplizierter Gesetzentwurf der EU-Kommission. In unserem Podcast sprechen wir darüber, was dann bei uns in der Redaktion passiert. Wie längst begonnene Recherchen wieder aktuell werden und wie wir gemeinsam versuchen, das Jura-Englisch-Monster zu durchdringen.



Mal schnell ein paar Kinderfotos vom Strand in den Familienchat posten? Machen viele. In Zukunft könnte es allerdings passieren, dass sie gleichzeitig auch auf dem Bildschirm von Ermittlungsbehörden landen. Weil der Messenger darauf ein nacktes Kind erkennt – und damit möglicherweise einen Hinweis auf sexuelle Gewalt gegen Kinder.

Mitte Mai hat die EU-Kommission einen neuen Gesetzentwurf vorgelegt. Sie will Anbieter von Chatdiensten und Co. unter bestimmten Umständen dazu zwingen können, die privaten Nachrichten ihrer Nutzer:innen zu durchsuchen. Sie sollen dabei nicht nur bereits bekannte Bilder oder Videos erkennen und melden, sie sollen auch nach bislang neuen, verdächtigen Aufnahmen suchen. Und nach sogenanntem Cybergrooming in Textnachrichten. So bezeichnet man es, wenn jemand online Kontakt zu Minderjährigen anbahnt, etwa um Nacktfotos von ihnen zu bekommen.

Für das eigene Handy bedeutet das: Kommunikation wäre in Zukunft nicht mehr vertraulich. Denn auch Messenger, die bisher etwa standardmäßig die Kommunikation verschlüsseln, müssten der Anordnung folgen können.

In dieser Folge sprechen wir über unsere Recherchen und Berichte zur Chatkontrolle. Die Recherchen unseres Kollegen Alex Fanta in Brüssel etwa haben schon lange vorher begonnen. Im Podcast spricht er darüber, wie er gerade auf die Organisation Thorn aufmerksam wurde, eine US-amerikanische NGO mit prominenten Fürsprechern.

Anna Biselli erzählt, was bei uns im Hintergrund in so einem Moment abläuft, wenn plötzlich ein 130-Seiten-Gesetzesvorschlag aus Brüssel in unsere Redaktionskanäle plumpst und durchgeackert werden muss. Und berichtet von einem Aspekt des Gesetzesvorschlags, der bisher weniger beachtet wurde: Er könnte Anbieter dazu motivieren, das Alter ihrer Nutzer:innen in Zukunft strenger zu prüfen und dafür womöglich auch Identifikation zu fordern.

