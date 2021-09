Die Nachrichtensendung RTL Aktuell hat eine Kooperation auf Instagram mit Mitarbeiterinnen der CDU kurzfristig abgesagt. Am Mittwoch Abend hatte ein mittlerweile gelöschtes Posting des Instagram-Accounts insta.politik für Aufregung gesorgt. In diesem hieß es, dass der Account für einen Tag das Instagram-Profil von RTL Aktuell kapern würde.

Der Account gehört zwei Influencerinnen, die direkt mit der CDU verbunden sind. Janine Klose ist Mitarbeiterin des CDU-Bundestagsabgeordneten Patrick Sensburg, Lara Urbaniak ist Referentin in der CDU-Pressestelle. Der Instagram-Account der Nachrichtensendung hat mehr als 450.000 Follower, der Account der CDU-Mitarbeiterinnen lediglich 15.000.

Timm Giesbers, Reporter bei ARD und DLF, twitterte: „Ich will mir nicht im Ansatz vorstellen, was zurecht los wäre, wenn die Grüne Jugend oder Kevin Kühnert einen Tag auf den Accounts der @tagesthemen oder von @heutejournal freie Fahrt hätten.“

RTL reagierte mittlerweile auf die Kritik und sagte die Aktion ab. „Es gibt grundsätzlich keine Übernahme unserer journalistischen Kanäle! Hier ist schlicht und einfach ein Fehler im Social Team passiert“, verkündete der Sender auf Twitter.

Der Deutsche Journalistenverband (DJV) lobte die Rücknahme als „konsequent“. Die geplante Übernahme des Instagram-Accounts von RTL Aktuell hätte nichts mit Journalismus zu tun gehabt: „Unverständlich, wie man auf so eine Idee kommt – noch dazu in der heißen Phase des Wahlkampfs.“

Offenbar handelte es sich um eine schon länger geplante Werbe-Aktion von RTL. Der ZDF-Journalist Daniel Bröckerhoff berichtet, dass er am 10. August eine Anfrage von RTL Aktuell erhalten habe, ob er den Account für einen Tag im September übernehmen wolle. So genannte Take-Over-Aktionen sind in sozialen Medien nicht ungewöhnlich, eine Übernahme von Nachrichtenkanälen ist allerdings ein Novum in Deutschland.

Die beiden konservativen Influencerinnen zeigten sich auf ihrem Instagram-Kanal enttäuscht über die „erhitzten Gemüter“ im Wahlkampf. Sie wollen die für RTL Aktuell geplanten Inhalte nun auf ihrem Kanal abspielen.

Kurzfristige Presseanfragen zur Aktion haben die Pressestellen von RTL und der CDU bisher nicht beantwortet. Wir reichen diese gegebenenfalls nach.

Update 13:00 Uhr:

Eine Sprecherin von RTL teilte uns nun mit: „Das Social Team ist im engen Austausch mit den Redaktionen, arbeitet aber im Tagesgeschäft weitestgehend selbständig. In diesem Fall hat die Chefredaktion leider erst spät von den geplanten Takeover erfahren und diese dann sofort gestoppt.“