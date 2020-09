Was vom Tage übrig blieb

Warum IT-Beschäftigte besonders gestresst sind, wie The Intercept der Supergau des Quellenschutzes passierte und was sich in der Atmosphäre der Venus alles verstecken könnte. Die besten Reste des Tages.

Burnout im IT-Job: Mit den Haien schwimmen (golem.de)

Miriam Binner berichtet für Golem über einen Entwickler, dem der Druck im Job zu viel wurde und der für sich Konsequenzen gezogen hat. Außerdem redet sie mit einer Arbeitspsychologin, warum Beschäftigte in der IT besonders häufig von stressbedingten Erkrankungen betroffen sind und was man dagegen tun kann.

The Intercept Promised to Reveal Everything. Then Its Own Scandal Hit. (New York Times)

Medienreporter Ben Smith hat für die New York Times den Tumult beschrieben, der intern bei The Intercept los war, nachdem Journalisten der Redaktion durch ihre Achtlosigkeit die Whistleblowerin Reality Winner an die NSA auslieferten. In groben Zügen war die Geschichte dieses größten anzunehmenden Unfalls im Investigativjournalismus bereits bekannt. Doch was Smith jetzt aus internen E-Mails und Berichten erfahren hat, haut einen trotzdem noch aus den Latschen. Unter anderem soll der zuständige Reporter NSA-Mitarbeitern am Telefon berichtet haben, aus welcher Postleitzahl die geheimen Dokumente verschickt worden waren.

Is there life floating in the clouds of Venus? (BBC News)

Auf der Venus haben Forscher:innen ein Gas entdeckt, dass sich niemand so recht erklären kann, denn normalerweise ist es ein Hinweis auf Leben. Das ist überraschend, denn bei 400 Grad Bodentemperatur galt unser Nachbarplanet bislang nicht wirklich als heißer (ähem) Kandidat für extra-terrestrische Lebensformen. Einige Wissenschaftler:innen mutmaßen nun, es könnte sich um Mikroben hoch in den Wolken handeln. Das ändert allerdings nichts an der Grundfrage, ob intelligentes Leben auf diesem Planeten möglich ist.

