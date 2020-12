Seit 2017 dürfen Polizei und Ermittlungsbehörden Staatstrojaner bei Alltagskriminalität einsetzen. Letztes Jahr haben Ermittlungsbehörden 380 Mal Geräte mit Staatstrojanern gehackt, durchschnittlich mehr als einmal pro Tag.

Das Bundesjustizamt veröffentlicht jedes Jahr Statistiken zur Telekommunikationsüberwachung in Deutschland, die wir aufbereiten und visualisieren. Für das Jahr 2019 sind erstmals Zahlen zu den beiden Staatstrojaner-Arten Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchung dabei.

Jeden Tag ein Staatstrojaner

Ganz offiziell wurde die „Quellen-TKÜ“ (also das Hacken zum Abhören laufender Kommunikation) 578 Mal angeordnet und 368 Mal „tatsächlich durchgeführt“. Die „Online-Durchsuchung“ (also das Hacken zum Ausleiten sämtlicher Daten) wurde in 20 Verfahren 33 Mal angeordnet und 12 Mal „tatsächlich durchgeführt“.

Die Anzahl der Verfahren mit Telekommunikationsüberwachung hat insgesamt zugenommen, von 5.104 auf 5.252. Eine „klassische“ TKÜ führen die Ermittler seltener durch, von 19.474 auf 18.225. Bisher hat die Statistik die „Art der zu überwachenden Kommunikation“ einzeln aufgeschlüsselt: Festnetz, Mobilfunk, Internet. Jetzt ist diese Aufschlüsselung nicht mehr enthalten.

Drogen statt Terror und Missbrauch

Der Anlass zur Überwachung sind weiterhin „vor allem Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz“, also Drogendelikte. Jahr für Jahr werden mit Abstand die meisten Telefone wegen Drogen abgehört, und jetzt auch gehackt. Wir haben die Straftaten aus dem PDF befreit und aufbereitet:

Anzahl Prozent Straftat 8.624 39,7 % Betäubungsmittel 3.372 15,5 % Betrug 1.833 8,4 % Bandendiebstahl 1.524 7,0 % Mord und Totschlag 1.338 6,2 % öffentliche Ordnung 939 4,3 % Raub, Erpressung 531 2,4 % Friedens-, Hoch-, Landesverrat 434 2,0 % Geldwäsche 339 1,6 % Steuerhehlerei 2.840 13,1 % Sonstige

Alltagskriminalität ist alltäglich

Als die Große Koalition das neue Trojaner-Gesetz beschloss, schrieben wir: Damit werden Staatstrojaner massenhaft gegen Alltagskriminalität eingesetzt. Auch das BKA gab zu, dass es Staatstrojaner vor allem gegen Drogen einsetzen will. Jetzt haben wir offiziell bestätigt, das genau das passiert.

Update: Das Bundesamt für Justiz hat einen Fehler in der Pressemitteilung korrigiert: „Aufgrund einer Nachmeldung waren die Daten zur Quellen-TKÜ zwar in der auf unserer Homepage veröffentlichten Tabelle aktualisiert worden, nicht jedoch in der Pressemitteilung. Ich bitte das Versehen zu entschuldigen. Die entsprechenden Daten in Ihrem Artikel auf netzpolitik.org sind somit korrekt.“