Was vom Tage übrig blieb

Eine Stadtverwaltung lernt mobiles Arbeiten, Teil 3. BigBlueButton in groß (Geschäftsstelle digitale Agenda, Stadt Ulm)

In der vergangenen Woche berichtet Stefan Kaufmann im Interview mit netzpolitik.org, dass die Stadt Ulm technische Infrastruktur aufbaut, über die Schulen in der Corona-Krise Videokonferenzen mit dem quelloffenen Tool BigBlueButton abhalten können. In einem neuen Blogbeitrag gewähren Kaufmann und Kolleg:innen jetzt Einblicke in ihr genaues technisches Vorgehen – Nachahmen ist ausdrücklich erwünscht.

Netherlands commits to Free Software by default (Free Software Foundation)

Das niederländische Innenministerium kündet an, bei zukünftigen Entscheidungen über nutzende Software grundsätzlich auf freie Lösungen setzen zu wollen. Das gilt für den Einkauf sowie die eigene Entwicklung neuer Anwendungen.

Edit Policy: Wirtschaftsminister sabotiert Whistleblowerschutz (Heise)

Die EU-Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern muss in deutsches Recht übertragen werden. Doch das Bundeswirtschaftsministerium setzt alles daran, den Vorstoß des Justizministeriums zu sabotieren: Statt eines einheitlichen Gesetzes, das auch jene Rechtsbereiche abdeckt, in denen die EU-Richtlinie nicht gilt, scheint Altmaier eine Minimallösung zu bevorzugen – doch diese böte keinen wirksamen Schutz für Whistleblower.

Elektronische Wahlen sind selbst in Zeiten von Corona eine gefährliche Idee (Der Standard)

Elektronische Wahlen in Corona-Zeiten machen einen zentralen demokratischen Prozess möglich, ohne dabei die Gesundheit der Bürger:innen zu gefährden – und doch gibt es gute Gründe, auch weiterhin auf die dezentrale und analoge Umsetzung zu pochen. Denn Manipulationen einer digitalen Wahl sind nicht nur einfacher, sie lassen sich zudem nur schwer nachweisen – und können so das Vertrauen in die Ergebnisse gefährden.

