Neues aus dem Fernsehrat (46)

Dieser Absatz steht auf jener Seite, auf der seit kurzem einige Videoclips der ZDF-Dokureihe Terra X unter einer freien Lizenz veröffentlicht wurden. Die ersten fünf Videos drehen sich um das Thema der Stunde: die vom Menschen verursachte Erderhitzung. Erklärt werden beispielsweise der „Klimafaktor CO2“, der „Klimafaktor Sonne“ oder wie Klimamodelle funktionieren.

Die Veröffentlichung unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 (CC BY 4.0) erlaubt es, diese Videos nicht nur selbst weiterzuverbreiten, sondern auch Ausschnitte davon in eigene Videos zu übernehmen. Im Unterschied zu YouTube, das seit langem das Hochladen von Videos unter dieser Lizenz erlaubt, findet sich unter den Terra-X-Clips ein Button zum Download der Videos in drei verschiedenen Auflösungen. Und anders als es bisher bei unter Creative Commons veröffentlichten ZDF-Inhalten der Fall war, ist die Lizenz offen genug, dass die Inhalte auch mit offenen Lernmaterialien (Open Educational Resources, OER) kombiniert oder in der Wikipedia eingestellt werden können.

Kinderkrankheiten

Dass es sich bei diesen frei lizenzierten Videos derzeit noch um ein erstes Experimentieren handelt, wird an Kleinigkeiten deutlich. So findet sich der Hinweis auf die Lizenz nur auf der Übersichtsseite und nicht direkt unter den Videos. All jene, die über eine Suche im Web oder der Mediathek auf die Videos stoßen, erfahren so derzeit gar nichts über deren freie Lizenzierung. [Update, 23.10.2019] Inzwischen wurden Lizenzhinweise auch auf den Unterseiten ergänzt. [/Update] Und wenn die Videos (wie hier in diesem Artikel) eingebettet werden, steht rechts unten im Eck „© ZDF“ statt eines Creative-Commons-Logos.

Grundsätzlich ist die Veröffentlichung der Videos unter einer freien Lizenz ein wichtiger erster Schritt in Richtung „Mehr Creative Commons im ZDF“. Damit neben Erklärstücken wie jenen von Terra X auch noch andere Inhalte von zeitgeschichtlicher Relevanz (etwa aus den Nachrichten oder Magazinredaktionen) frei zugänglich gemacht werden können, wäre eine stärkere Integration in die Mediathek wichtig. Ein kleiner Lizenzbutton direkt neben dem Downloadbutton in der Mediathek wäre zum Beispiel hilfreich. Dahinter könnten sich dann auch Informationen verbergen, wie frei lizenzierte Inhalte rechtlich korrekt genutzt werden können. Nützliche Tools wie der Lizenzhinweisgenerator funktionieren nämlich erst dann, wenn die Inhalte in Wikimedia Commons übernommen worden sind.

Bleibt zu hoffen, dass die ARD nachzieht und ebenfalls damit beginnt, Inhalte unter freien Lizenzen anzubieten. Schließlich sind öffentlich-rechtliche Medien öffentlich finanziert. Freie Lizenzen dort zu nutzen, wo sie rechtlich halbwegs einfach anwendbar sind, ist deshalb nicht nur sinnvoll. Es entspricht ihrem Auftrag. Ganz abgesehen davon, dass in den nicht-linearen, digitalen Plattformöffentlichkeiten der Zukunft freie Lizenzen einen wesentlichen Beitrag zur Reichweite öffentlich-rechtlicher Inhalte leisten werden.