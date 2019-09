Was vom Tage übrig blieb: Wenn Glotzen glotzen, glotzen Glotzen Glotzeglotzern hinterher

You watch TV. Your TV watches back. (Washington Post)

Wie so viele „smarte“ Geräte bringen Smart-TVs bisweilen einen Komfortgewinn mit sich. Dafür muss man aber in der Regel Abstriche hinnehmen, meist bei der Privatsphäre in den eigenen vier Wänden. Die Washington Post hat in den USA geläufigen Fernsehern hinters Display geschaut und dabei analysiert, welche Daten wie erhoben werden und was mit ihnen geschieht.

Denmark frees 32 inmates over flaws in phone geolocation evidence (The Guardian)

Ein IT-Fehler könnte in Dänemark zu falschen Urteilen geführt haben. Wir berichteten. Nun lässt der dänische Staat 32 Gefangene frei, die falsche Vorratsdaten verdächtig gemacht hatten – vielleicht zu Unrecht. Der Guardian übersetzt dankenswerterweise die dänischen Quellen und listet auf, welche Fehler es gab.

The EU Commission should strike down the EU-US Privacy Shield. Here’s why. (Access Now)

Die dritte Überprüfung des „Privacy Shield“ steht vor der Tür. Hinter dem klangvollen Titel verbirgt sich eine Reihe von Selbstverpflichtungen der US-Regierung gegenüber der EU-Kommission zum Schutz von Europäer:innen, deren Daten in den USA verarbeitet werden. Das Privacy Shield bildet die Grundlage dafür, dass Firmen die Daten von Europäer:innen unkompliziert in die USA übertragen dürfen. In einem lesenwerten Blogpost ruft die Nichtregierungsorganisation Access Now die EU-Kommission auf, das Privacy Shield nicht wieder durchzuwinken. Ein Großteil der Versprechen des Privacy Shield basiere nicht auf Gesetzen, sondern auf losen Zusagen der Obama-Administration. Statt die geheimdienstliche Massenüberwachung einzuschränken, habe die US-Regierung gerade die Überwachung von Nicht-US-Bürger:innen ausgeweitet. Access Now erinnert zudem daran, dass die laxen Regeln des Privacy Shield es Cambridge Analytica ermöglicht haben, Daten aus Europa ohne größere Kontrollen in die USA zu transferieren.

