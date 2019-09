Was vom Tage übrig blieb: Supreme Court, Subscriptionbait und Subreddits

Difficult Times Ahead for the Facebook „Supreme Court“ (Verfassungsblog)

Der Verfassungsblog beschäftigt sich mit Facebooks angeblichem „Höchstgericht“. Dabei handelt es sich um ein auf Wunsch von Firmenchef Mark Zuckerberg eingerichtetes Gremium, das Streitigkeiten um die Moderation von Inhalten lösen soll. Mit einem echten Gericht ist das nicht vergleichbar, denn zumindest zwei Mitglieder sind von Facebook bestellt und seine Urteile nicht bindend. Dennoch kommen schwere Entscheidungen auf Facebooks neues „Oversight Board“ zu, analysiert Quirin Weinzierl.

r/uberdrivers (Reddit)

Wir empfehlen ja selten Subreddits, aber in diesem sind einige Perlen versteckt. Wer sich für das schwere Los von Plattform-Arbeitenden interessiert, sollte auf die hier gesammelten Geschichten von Uber-Fahrer:innen einen Blick werfen.

How publishers get their reporters to drive subscriptions (Digiday)

Ein neuer Trend macht sich in der Verlagsbranche breit: Nachdem das Geschäftsmodell mit digitaler Werbung nicht so recht funktionieren will, drängen einige Medien nun ihre Journalisten dazu, Geschichten so zu schreiben, dass sie zu Abo-Abschlüssen führen. Nach Clickbait gibt es nun also Subscriptionbait.

