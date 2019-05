Was vom Tage übrig blieb: Hyperquark, CIA-Zwiebeln und Datenschutzauflauf

Instagram will soon let you appeal post takedowns (Engadget) Dinge auf Instagram zu melden, die gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen, war vergleichsweise einfach. Dinge, die fälschlicherweise gelöscht wurden, wieder herzustellen dagegen: keine Chance. Jetzt hat Instagram angekündigt, das ändern zu wollen – mit einem „Widerspruchs-Feature“, das „im Laufe der nächsten Monate“ eingeführt werden soll. Zunächst soll […]