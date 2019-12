Was vom Tage übrig blieb

Soziale Medien müssen Hasspostings künftig dem BKA melden (Spiegel)

Die Betreiber von sozialen Netzwerken wie Twitter, Facebook und YouTube sollen künftig verpflichtet sein, Hasspostings auf ihren Plattformen dem BKA zu melden. Auf diese Pläne haben sich Bundesjustizministerin Christine Lambrecht und Bundesinnenminister Horst Seehofer geeinigt. Wenn die Änderung des Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) in Kraft tritt, wird es nicht mehr reichen, die entsprechenden Beiträge zu löschen. Bei der Meldung an das BKA sollen auch IP-Adresse und Portnummer übermittelt werden, um eine Identifizierung der Urheber zu ermöglichen. Die Bundesregierung hofft darauf, dass die Länder Schwerpunktstaatsanwaltschaften mit den Anklagen gegen die Hetzer betrauen.

Bewertungsportal: Jameda muss Ärzteprofile löschen (Zeit Online)

Portale zur Suche und zum Vergleich von Arztpraxen sind hilfreich. Demnächst könnten sie aber einige Lücken aufweisen: Das Landgericht München hat entschieden, dass das Portal Jameda unter bestimmten Bedingungen Profile auch löschen muss. Drei Mediziner hatten geklagt, weil auf ihren Profilen Beiträge von zahlenden Konkurrenten angezeigt wurden. In einem solchen Fall sei Jameda dann kein „neutraler Informationsvermittler“, so das Gericht.

Facebook’s plans to label state media are complicated — and delayed (CNN Business)

Facebook möchte laut eigener Aussage die Flut an Falschinformationen auf seiner Seite stoppen. Dazu sollen Medien, die von Staaten kontrolliert oder finanziert werden, als solche erkennbar gemacht werden. YouTube hat vergleichbare Maßnahmen bereits letztes Jahr umgesetzt. Zu Beginn sollen Labels auf der Facebook-Seite der jeweiligen Medien erscheinen, später auch an deren Posts und auf Instagram. Es ist jedoch noch strittig, wie genau staatlich-kontrollierte Medien definiert werden sollen. Al-Jazeera könnte von der Maßnahme betroffen sein und wehrt sich schon im Vorfeld gegen eine solche Klassifizierung.

Ein Wegbegleiter zieht Bilanz zu 15 Jahren netzpolitik.org

Heute haben wir das letzte Video aus der Reihe mit Kurzvideos von unserer Geburtstagskonferenz veröffentlicht. Es ist gar nicht mal so kurz, aber sehr sehenswert. Unser Kollege Ingo Dachwitz spricht mit CCC-Sprecher Linus Neumann über die Bedeutung von netzpolitik.org, seinen Lieblingsartikel aus 15 Jahren und den Zustand der digitalen Zivilgesellschaft.

