Herr über die Techwelt: Trumps Inszenierung als starker Mann

Die Tech-Konzerne hat er im Griff – dieses Bild scheint Donald Trump vermitteln zu wollen. Der 45. Präsident der USA hatte sich vor wenigen Tagen, am 19. September, mit Facebook-Gründer Mark Zuckerberg getroffen. Über die Inhalte des Treffens machten Facebook und das Weiße Haus nur vage Angaben – in den Pressefotos findet sich jedoch eine eindeutige Botschaft.

Trump trifft Zuckerberg zu einem Zeitpunkt, in dem Facebook unter Dauerkritik steht. Bürgerrechtsorganisationen und Journalist:innen werfen dem Konzern vor, zu wenig gegen Wahlmanipulation, die Verbreitung von Falschinformation und für den Datenschutz der Nutzer:innen zu tun. Die Justizbehörden mehrerer US-Staaten kündigten an, Ermittlungen wegen möglicher Wettbewerbsverletzungen aufzunehmen. Trump wirft Facebook und Twitter außerdem vor, konservative Stimmen zu zensieren.

Was der Präsident mit dem Facebookchef wirklich besprach, bleibt unklar. Nach dem Treffen twitterte Trump bloß, das Treffen mit Zuckerberg sei „sehr nett“ gewesen. In einem Statement von Facebook wurde das Treffen als „konstruktiv“ beschrieben. Näheres wurde nicht bekannt. Egal, um was es im Gespräch wirklich ging, für gute PR reicht ja ein Foto.

Auch wenn Trump auf Twitter eine emotionale Chaosstrategie fährt, auf dem Flickr Account des Weißen Hauses gibt er sich professionell – männlich, kompromisslos und distanziert. Im Oval Office lässt er sich beim Telefonieren ablichten (sein leerer Schreibtisch sorgt dabei für Schmunzeln). Die Fotos von Treffen mit Regierungspartner:innen und Gästen sind stets aus der gleichen frontalen Perspektive aufgenommen. Die Trucker-Cap sorgt bei seinen Kritiker:innen für Spott, bei seiner Wählerschaft für Sympathie.

Hey, all you People Who Know Desks: Does this look like the desk of somebody who works? #desktwitter #iknowyouareoutthere https://t.co/hrKMeN1ZAo

— honor sachs (@drhonor) January 21, 2018