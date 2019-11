Konzernmacht

Sorry, da können wir nichts machen. So lautete lange Zeit das offizielle Narrativ von Google-Managern, wenn sie auf Probleme in den Ergebnissen ihrer Suchmaschine angesprochen wurden. Anleitungen zum Selbstmord, Falschinformationen zu Impfungen und Abtreibungen auf den obersten Plätzen? In einem Blogpost erklärte der Konzern erst im Sommer 2019: „Wir verfolgen nicht den Ansatz, bei bestimmten Suchergebnissen manuell zu intervenieren, um mit problematischen Rangfolgen umzugehen.“

Jetzt zeigen umfangreiche Recherchen des Wall Street Journal: Das stimmt so nicht. Immer wieder hat Google in den vergangenen Jahren bewusst an Suchergebnissen herumgedoktert. Mal passierte das auf Druck von Anzeigenkunden, mal auf Initiative von Regierungen.

Mehr als hundert Gespräche mit Zeitarbeiter*innen, Geschäftspartner*innen und Insidern haben die Journalist*innen geführt. Dabei fanden sie unter anderem Belege dafür, dass Google große Seiten wie Amazon und Facebook in den Ergebnissen bevorzugt. Im Fall von eBay, einem großen Anzeigenkunden, hat Google auf Druck der Firma die Suchergebnisse geändert – eine Praxis, die der Konzern bislang stets öffentlich bestritten hatte.

Immigranten sind…

Das Rechercheteam hat auch eigene Tests durchgeführt und dafür die Suchergebnisse von Google mit jenen der Suchmaschinen Bing und DuckDuckGo verglichen. Dabei zeigte sich, dass Google auch in das Autocomplete-Feature eingreift. Das Feature trifft eine Vorhersage der Suchanfrage während die Nutzerin tippt und stützt sich dabei auf alle bisherigen Suchen, die persönliche Suchhistorie und den Standort.

Suchten die Journalist*innen nach kontroversen Themen wie „Einwanderer“, „Schwangerschaftsabbruch“ oder „Donald Trump“, tauchten bei Google vor allem unverfängliche Vorschläge auf. Bing und DuckDuckGo schlugen dagegen auch Konstellationen vor wie „Schwangerschaftsabbruch ist unmoralisch“, Top-Prognose für Trump war „ist ein Idiot“ oder „ist der Anti-Christ“.

In der Vergangenheit war Google immer wieder für rassistische und sexistische Autocomplete-Vorschläge kritisiert worden. Die UCLA-Professorin Safiya Noble hat 2018 ein ganzes Buch darüber geschrieben, wie Suchmaschinen Rassismus auf diese Weise verstärken. Schon damals war aufgefallen, dass die von Noble angeprangerten Suchbegriffe kurz darauf weniger groteske Ergebnisse brachten.

Google hat auf die Kritik reagiert, indem es die Autocomplete-Funktion für bestimmte Suchen wie „Frauen sind“, „Muslime sind“ oder „Homosexuelle sind“ einfach ausschaltete. Die Recherchen des Wall Street Journal legen nahe, dass der Konzern an anderen Stellen jedoch händisch in die Vorschläge eingreift, um beleidigende Ergebnisse zu unterdrücken.

Suchergebnisse aufräumen für 13 Dollar die Stunde

Die Algorithmen werden jedoch nicht nur von den hochbezahlten Ingenieuren in Googles Search-Abteilung manipuliert. Wie das Wall Street Journal zeigt, arbeiten auch mehr als 10.000 Clickworker*innen daran mit, die Suchergebnisse von unerwünschten Treffern zu reinigen. Sie werden pro Stunde dafür bezahlt, vom heimischen Computer aus Suchergebnisse zu evaluieren und befolgen dabei ein Google-Handbuch. Ihr Rückmeldungen können so indirekt dafür sorgen, dass eine Webseite in den Suchergebnissen rauf oder runter rutscht.

Ein ehemaliger Mitarbeiter eines solchen Subunternehmens berichtete, dass ihm immer wieder Anweisungen erteilt wurden, welche Suchergebnisse er hoch oder runter stufen sollte. Im Fall der Suche nach den „besten Wegen, um Selbstmord zu begehen“ sei irgendwann klar die Anweisung ergangen, dass die Nationale Selbstmord-Prävention als oberstes Ergebnis angezeigt werden soll, während Anleitungen zum Selbstmord heruntergestuft werden sollten.

Im Fall eines weiteren Reiz-Themas sollen Mitarbeiter*innen interveniert haben. Ihnen war aufgefallen, dass die Suchanfrage „Wie Impfungen Autismus verursachen“ vor allem Falschinformationen von Impfgegner*innen nach oben spülte. Daraufhin soll der Konzern interveniert haben, so dass eine Seite namens howdovaccinescauseautism.com als erstes angezeigt wurde. Ihre klare Botschaft: Diese Behauptung ist ein Mythos. Eine Sprecherin des Konzerns hat diese Aussagen nicht bestätigt.

Sollte das jedoch stimmen, eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten der Suchmaschinenoptimierung für andere Themenbereiche, die mit Falschinformationen zu kämpfen haben. So weisen Feminist*innen regelmäßig darauf hin, dass bei der Suche nach Begriffen wie „Abtreibung“ vor allem gefälschte Seiten von Gegner*innen einer Rechts auf Schwangerschaftsabbruch weit oben in den Suchergebnisse auftauchen. Bisher haben Aktivist*innen versucht, das Problem mit strategischer Suchmaschinenoptimierung zu lösen. Womöglich sollten sie eher versuchen, Fürsprecher für ihr Anliegen im Konzern zu gewinnen.

Redaktionelle Entscheidungen, die keine sein wollen

Googles Suchmaschine hat einen Marktanteil von mehr als 90 Prozent. Der Konzern bestimmt damit de facto für viele Menschen, wie sie die Welt sehen. In den USA haben die Generalanwälte mehrerer Bundesstaaten Ermittlungen gegen den Konzern eingeleitet wegen möglicher Wettbewerbsverletzungen. Auch in der EU verhängten Wettbewerbshüter zuletzt hohe Strafen gegen den Konzern.

Egal ob es um Falschinformationen ging, um Einflussnahme auf Wahlen oder Marktvorteile: Googles Ausflucht, wenn Gesetzgeber sich um die immense Marktmacht sorgten, war bislang stets die Gleiche: Wir treffen keine redaktionellen Entscheidungen, wir indexieren nur das Internet. Die Recherchen des Wall Street Journal lassen dieses Narrativ noch blasser erscheinen als es bislang schon war.

…

Richtigstellung: In einer früheren Fassung des Artikels hieß es, Google habe bisher jegliche manuelle Änderung der Suchergebnisse ausgeschlossen. Das stimmt nicht ganz. In Deutschland musste die Suchmaschine beispielsweise nach einem Gerichtsurteil Suchvorschläge in Zusammenhang mit Bettina Wulff, der damaligen Ehefrau des damaligen Bundespräsidenten, wegen Rufschädigung überarbeiten. Neu ist allerdings der Umfang, in dem Google Suchergebnisse und Vervollständigungsvorschläge von Mitarbeiter:innen bearbeiten lässt.