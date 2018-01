„Which Phones sleep together“? Video über Facebooks Geschäftsmodell

Die polnische Panoptykon Foundation hat ein Video veröffentlicht, das auf Basis einer Untersuchung von Share Lab das Geschäftsmodell von Facebook erklärt. Das englischsprachige Video (polnische Version) erklärt mit anschaulichen Grafiken in fünf Minuten, welche Daten Facebook sammelt und wie es sie zu deuten weiß.

Identifiziert und manipuliert Facebook unsere Gefühle? Kann es unsere Persönlichkeit, Gewohnheiten, Interessen, politischen Ansichten und Gehälter erkennen? Benutzt es alle diese Informationen, um uns mit personalisierter Werbung oder bezahlten Inhalten zu erreichen? Und ob! Mark Zuckerbergs Imperium basiert auf der Analyse der digitalen Schüppchen, die wir im Internet hinterlassen, sie in wertvolle Konsumentprofile zu verwandeln und diese an Werbetreibende zu verkaufen. In dieser Fabrik sind wir noch nicht mal das Produkt – wir sind bloß menschliche Biomasse, die erst Wert gewinnt, nachdem sie von Algorithmen geformt und bearbeitet wurde. Wie genau das funktioniert? Schau’s dir an. (eigene Übersetzung der Videobeschreibung)