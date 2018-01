Studie: Wie demokratische Technologien gestärkt werden können

In Zeiten, in denen große IT-Unternehmen oft nur ein neues Feature in bestehende Plattformen und Produkte einbauen müssen, um der Konkurrenz ein Schnippchen zu schlagen, ist es konsequent, ihnen auf einer fundamentalen Ebene zu begegnen. Civic Tech, mittlerweile eine Bewegung, möchte mittels Technik Bürger und Bürgerinnen ermächtigen und Regierungen kontrollieren – mithilfe von offen entwickelten Apps, Webseiten sowie Hardware oder freiem WLAN.



Die Knight Foundation fördert in den USA schon lange Civic-Tech-Projekte. Sie hält nun in einer Studie fest, was es braucht, damit diese langfristig erhalten bleiben und noch mehr Menschen erreichen können. Jene, die direkt mit Regierungen zusammenarbeiten und mitunter von ihnen finanziert werden, haben weniger Probleme. Dazu gehört beispielsweise die App Civic Insight, die Bürgern und Bürgerinnen in einigen Städten in den USA Verwaltungsvorgänge zum Bau von Gebäuden in ihrer Nachbarschaft anzeigt. Laut der Studie fehlt jedoch in der Breite die finanzielle Ausstattung (eigene Übersetzung):

Die Studie sollte ursprünglich eine Reihe von Organisationen vorstellen, die eine solide finanzielle Grundlage erreicht haben. Stattdessen fand sie, dass sogar die Organisationen, die am meisten als Erfolgsgeschichten zitiert werden, Probleme mit der Tragfähigkeit haben. […] Wenige Organisationen können bisher als wirklich tragfähig beschrieben werden. Das kann teilweise am jungen Alter des Felds liegen.

Junges Feld, neue Strategien

Geld sei jedoch vorhanden. Vor allem in den USA gebe es nach der Wahl 2016 eine hohe Motivation, Demokratie und Bürgerbeteiligung zu unterstützen. Um davon auch profitieren zu können, empfiehlt die Stiftung sowohl Fördernden als auch konkreten Projekten, ihre Strategien zu verbessern. Hier eine Zusammenfassung: