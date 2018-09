Rezension: Angela Merkel ist Hitlers Tochter. Im Land der Verschwörungstheorien

Während in der jüngeren Vergangenheit Verschwörungstheorien Verschwörungsmythen mit Serien wie Akte X eher Popkultur waren oder mit Märchenerzähler Erich von Däniken in Richtung Freakshow gingen, haben sie in den vergangenen Jahren eine große politische Relevanz bekommen. Wir werden hier auch ständig mit den unterschiedlichsten Mythen in unseren Kommentaren konfrontiert und häufig müssen wir uns die Frage „Cui bono?“ (Wer profitiert davon?) anhören, wenn wir über etwas berichten.



Bücher über diese Phänomene gibt es bereits genug. Aber mit dem Buch „Angela Merkel ist Hitlers Tochter. Im Land der Verschwörungstheorien“ ist es den beiden Autoren Christian Alt und Christian Schiffer gelungen, eine aktuelle und unterhaltsame Zusammenstellung der gängigsten Mythen, ihrer Geschichte und ihres gesellschaftlichen Kontexts zu beschreiben. Die beiden Radiojournalisten Alt und Schiffer gehen dabei auf einen Roadtrip durchs Netz und zu analogen Schauplätzen. Sie besuchen Orte, wo Reichsbürger wohn(t)en, sie erklären Chemtrails und nehmen in den Niederlanden an einer zwölf Stunden dauernden Verschwörungsschau teil, an deren Ende die Komplexität der Welt auf das Wirken von Echsenmenschen reduziert wird.

Im Rahmen ihrer Recherchen schufen sie sogar eine eigene Verschwörungstheorie, als sie mit wackeligen Videos erklärten, dass in den jetzt überall eingebauten Rauchmeldern Überwachungschips eingebaut seien. Im Nachhinein keine gute Idee, wie sie feststellten. Denn natürlich glauben viele Menschen daran.

Lachen oder weinen?

Das ist in weiten Teilen sehr unterhaltsam, was auch am Schreibstil und den nerdigen Sprachwitzen liegt. Vor allem wenn es um „Konspiratavismus“ geht, ein Wort, das sie selbst geschaffen haben. Damit verstehen sie eine bestimmte Form der „unfreiwilligen Komik, die nur Verschwörungstheorien hervorzubringen vermögen und bei der man nicht genau weiß, ob man jetzt lachen oder weinen soll.“ Spätestens bei der Beschreibung der Verschwörungs-Hassattacken auf den Journalisten Richard Gutjahr und auch den Erklärungen des Umvolkungs-Mythos, mit dem einige eine rassistische Politik zu legitimieren versuchen, wird es ungemütlich.

Um so wichtiger ist es, sich mit den sozialen und psychologischen Mechanismen hinter Verschwörungsmythen auseinanderzusetzen und sie zu verstehen. Das gelingt „Angela Merkel ist Hitlers Tochter. Im Land der Verschwörungstheorien“ sehr gut. Ich habe es verschlungen und war etwas traurig, als es nach 280 Seiten schon vorbei war.

