NPP158: Die Chemtrails GmbH – Verschwörungsmythen für Einsteiger und Fortgeschrittene

Warum gibt es Verschwörungsmythen und wo kommen Reichsbürger her? Wieso glauben Menschen an Chemtrails und was hat das mit Akte-X zu tun? Im Netzpolitik-Podcast Folge 158 haben wir den Journalisten Christian Schiffer zu Gast, der Co-Autor des empfehlenswerten Buches „Angela Merkel ist Hitlers Tochter. Im Land der Verschwörungstheorien“ ist.

Der Netzpolitik-Podcast Folge 158 ist ein rund 53 Minuten langes Gespräch mit Christian Schiffer. Er ist Autor des Buches „Angela Merkel ist Hitlers Tochter. Im Land der Verschwörungstheorien“, das ich vor zwei Monaten hier rezensiert hatte.



netzpolitik.org - unabhängig & kritisch dank Euch.

Damals schrieb ich unter anderem:

„Bücher über diese Phänomene gibt es bereits genug. Aber mit dem Buch „Angela Merkel ist Hitlers Tochter. Im Land der Verschwörungstheorien“ ist es den beiden Autoren Christian Alt und Christian Schiffer gelungen, eine aktuelle und unterhaltsame Zusammenstellung der gängigsten Mythen, ihrer Geschichte und ihres gesellschaftlichen Kontexts zu beschreiben. Die beiden Radiojournalisten Alt und Schiffer gehen dabei auf einen Roadtrip durchs Netz und zu analogen Schauplätzen. Sie besuchen Orte, wo Reichsbürger wohn(t)en, sie erklären Chemtrails und nehmen in den Niederlanden an einer zwölf Stunden dauernden Verschwörungsschau teil, an deren Ende die Komplexität der Welt auf das Wirken von Echsenmenschen reduziert wird.“

Cui Bono – Wer profitiert von Verschwörungsmythen?

Wir unterhalten uns im Netzpolitik-Podcast über gängige Verschwörungsmythen und diskutieren darüber, was die Gründe sind, dass Menschen manchmal an Dinge glauben, die nicht ganz so rational sind. Dabei geht es um Chemtrails, Akte-X, Youtube und diverse Reichsbürger-Spezies. Wir sprechen auch darüber, wie man damit umgeht, wenn Freunde, Bekannte oder Verwandte in Verschwörungs-Kaninchenbauten reingezogen werden.



https://netzpolitik.org/wp-upload/2018/11/NPP158-Die-Chemtrails-GmbH-Verschworungsmythen-fur-Einsteiger-und-Fortgeschrittene.mp3

Neben der MP3-Version bieten wir auch eine OGG-Variante zum Download an.

Unser Netzpolitik-Podcast findet sich in den gängigen Podcast-Stores und kann hier abonniert werden.