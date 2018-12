Pressefreiheit in Ungarn: 400 Medien bilden neue regierungsfreundliche Holding

In Ungarn werden nun mehr als 400 Medienseiten, Zeitungen, Radiostationen und TV-Sender unter einer regierungstreuen Holding mit dem Namen „Central European Press and Media Foundation“ zusammengefasst.

Die New York Times berichtete letzten Freitag:

In coordinated announcements on Wednesday, more than a dozen media owners declared the transfer of — or intention to transfer — over 400 news websites, newspapers, television channels and radio stations to the Central European Press and Media Foundation, a group founded in August that had previously played little role in the Hungarian media. Most of the owners, pro-government business moguls, said they would receive no compensation for the properties.