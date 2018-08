Dokumentarfilm Digitales Afrika: Ein Kontinent erfindet sich neu

In der Arte-Mediathek findet sich noch bis Ende August die 52 Minuten lange TV-Dokumentation „Digital Africa – Ein Kontinent erfindet sich neu“. Für das Projekt hat meine gute Freundin Geraldine de Bastion Maker, Hacker und Startups in Kenia, Ruanda und Ghana mit einem Kamerateam besucht. Einzelne Beiträge gibt es gesondert in der Mediathek im Rahmen eines Features zu Digital Africa zu finden.

Dieses crossmediale Projekt stellt unser Afrikabild auf den Kopf: mobiles Bezahlen in entlegensten Dörfern, Drohnen über Erntefeldern, ein Roboter, der den Verkehr regelt und Blockchain-Technologie für Krankenhäuser. Eine kreative Start-up-Szene tüftelt in Hightech-Zentren von Nairobi bis Kumasi, von Kenia bis Ghana technische Innovationen aus, die weltweit inspirieren. In der Dokumentation „Digital Safari – Ein Kontinent erfindet sich neu“ unternimmt re:publica-Kuratorin Geraldine de Bastion eine Entdeckungsreise durch die Innovationsszene des afrikanischen Kontinents. Sie trifft Erfinder, Gründer und Hightech-Profis in Kenia, Ruanda und Ghana. Sie besucht Innovationszentren und Start-ups, die Menschen in Slums Zugang zu umweltfreundlichem Gas ermöglichen, robuste Tablets für Schulen bauen oder Experimentierkästen für zukünftige Ingenieure und Programmierer. Afrikanische Erfinder präsentieren Apps, die unabhängig vom Wohnort Zugang zu Ärzten ermöglichen oder Lerninhalte für Kinder aufbereiten. Auch in Afrika experimentieren Gründer mit der derzeit in Europa gehypten Blockchain-Technologie. Mobile Ladestationen mit Internetanschluss beheben Versorgungsprobleme in Dörfern, 3D-Drucker stellen Ersatzteile her und verringern so den Elektroschrott auf dem afrikanischen Kontinent – eine Geschäftsidee auch für Europa?