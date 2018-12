Die ultimative Liste: So viele Datenskandale gab es 2018 bei Facebook

Es ist schon fast ein Ritual: Jedes Mal, wenn sich Facebook in einem neuen Datenschutzskandal wiederfindet, entschuldigt sich Mark Zuckerberg mit den ähnlichen Phrasen („Das war ein Fehler“, „Wir müssen uns verbessern“) und verspricht Besserung. Wenn eine neue Enthüllung kommt, beginnt das Phrasenspiel von vorn. So auch 2018. Neu war in diesem Jahr, mit welcher Häufigkeit Facebook im Rampenlicht stand. So viel mediale Aufmerksamkeit für die Vergehen des Datenkonzerns gab es noch nie. Da verliert man leicht den Überblick. Deshalb gibt es hier die wichtigsten Skandale um Facebook der letzten 12 Monate.

Ein Stückchen vom Datenkuchen für alle

März 2018: Der Guardian und die New York Times decken auf, wie die Firma Cambridge Analytica unrechtmäßig die Profile von bis zu 87 Millionen Facebook-Nutzern ohne deren Wissen auswertete. Aus den gewonnenen Daten soll Cambridge Analytica umfangreiche Persönlichkeitsprofile erstellt haben, die auch bei der Wahlkampagne von Donald Trump und beim Brexit-Votum zum Einsatz kamen. Im Zuge der Ermittlungen wird klar: Facebook wusste früh von der Datenweitergabe, informierte jedoch die Nutzer nicht darüber. Außerdem profitierten noch diverse andere Apps von der Datenfreigebigkeit.

April 2018: TechCrunch berichtet, dass alte Nachrichten von Zuckerberg und anderen Top-Managern an Journalisten und andere Nutzer aus deren Postfächern gelöscht wurden. Der Konzern hatte ausgewählten Schriftverkehr einfach gelöscht. Auch hier informierte Facebook die Betroffenen nicht.

Juni 2018: Facebook hat jahrelang Herstellern von Smartphones, Tablets und anderen Geräten umfassenden Zugriff auf Nutzerdaten gewährt, berichtet die New York Times. Mindestens 60 Firmen hatten demnach nicht nur Zugriff auf Daten des Gerätebesitzers, sondern auch auf Daten von Freunden – selbst dann, wenn diese die Weitergabe in ihren Einstellungen deaktiviert hatten.

Juli 2018: Bei mehr als 800.000 Nutzern funktionierte zeitweise die Blockier-Funktion nicht so, wie sie sollte. Blockierte Nutzer waren laut eines Blogposts von Facebook für ein paar Tage entblockt.

Juli 2018: Der Sender CNBC deckt auf, dass jeder durch eine Sicherheitslücke die Mitgliederliste privater Facebook-Gruppen einsehen konnte.

August 2018: Apple drängt Facebook dazu, seine sogenannte „Sicherheits-App“ Onavo aus dem App-Store zu nehmen. Die App sammelt Daten über App- und Webnutzung und stand bereits ein Jahr zuvor stark in der Kritik, weil dies ohne Wissen der Nutzer geschah. Facebook nutze die Daten unter anderem, um frühzeitig mögliche Konkurrenten ausfindig zu machen.

September 2018: WhatsApp-Gründer Brian Acton erklärt in einem Interview, vom Management des Konzerns dazu gedrängt worden zu sein, gegenüber der EU-Kommission die Möglichkeit einer Datenweitergabe von WhatsApp an Facebook herunterzuspielen. Nur wenig Jahre, nachdem Zuckerberg bei der Übernahme des Messengers versprochen hatte, die Datensilos würden getrennt bleiben, begann der Konzern mit einer Zusammenführung in individuellen Profilen. „Ich habe die Privatsphäre meiner Nutzer verkauft“, sagte Acton dem Magazin Forbes.

September 2018: Facebook erklärt, dass Unbekannte durch das Ausnutzen mehrerer Sicherheitslücken Zugriff auf etwa 50 Millionen Nutzeraccounts erlangt haben. Später wird die Zahl auf 30 Millionen reduziert. Von der Hälfte der Betroffenen erbeuteten die Angreifer „nur“ Namen und Kontaktinformationen inklusive Handynummern und Email-Adressen. Bei 14 Millionen Betroffenen gehörten auch Angaben zu Geschlecht, Sprache, Beziehungsstatus, Religion, Herkunftsstadt, Wohnort, Geburtsdatum, Bildung und Arbeitsplatz zu dem gestohlenen Datenpaket. Außerdem eine Liste der Seiten, denen die Personen folgen, und ihre fünfzehn letzten Suchanfragen auf der Plattform. Zudem erhielten die Hacker die Liste mit den zehn letzten Orten, an denen sich die Betroffenen angemeldet haben oder an denen sie von anderen Leuten in Bildern markiert wurden. Es ist der bislang größte Hack von Facebook.

Dezember 2018: Ein britischer Parlamentsausschuss veröffentlicht interne E-Mails von Facebook aus den Jahren 2012 bis 2015. Aus den Dokumenten geht hervor, dass Facebook in der Vergangenheit Firmen wie Netflix und Airbnb über eine Schnittstelle Zugriff auf Daten gab, die andere Firmen zu dem Zeitpunkt nicht mehr benutzen durften.

Dezember 2018: Facebook muss eingestehen, dass es neben dem Hack im September noch eine andere Datenpanne gab. Entwickler von externen Apps konnten durch eine Sicherheitslücke auf Fotos zugreifen, die sie eigentlich nicht hätten sehen dürfen. Darunter fallen Bilder, die Nutzer auf Facebook Stories und Marketplace veröffentlicht haben oder die nie aus dem Entwurfs-Status hinaus kamen. Von der Panne sollen bis zu 6,8 Millionen Nutzer betroffen sein.

Dezember 2018: Die New York Times berichtet über Datendeals zwischen Facebook und mehr als 150 Firmen, die durch Sonderregeln weitaus umfassenderen Zugriff auf Nutzerdaten bekamen als gewöhnlich. So soll die Microsoft-Suchmaschine Bing Zugriff auf das komplette Freundesnetzwerk der betroffenen Nutzer bekommen haben. Netflix und Spotify durften gar private Nachrichten lesen. Ähnliche Deals gab es mit Amazon und Yahoo – laut New York Times ohne Wissen der Nutzer. Im Gegenzug erhielt Facebook wiederum von diesen Partnerfirmen Daten über seine Nutzer.

Desinformation, Beeinflussung, Lobbying

Facebook war in diesem Jahr nicht nur wegen seiner Datenskandale in den Medien. Über alldem schwebt die Debatte über russische Einflussnahme auf die Präsidentschaftswahlen in den USA 2016. Facebook steht in der Kritik, weil es die Rolle russischer Akteure erst lange nicht erkannt und dann runtergespielt hat. Das belegen Recherchen der New York Times, die Einblick geben in interne Diskussionen und fragwürdige Lobbying-Taktiken der von Facebook beauftragten PR-Firma Definers.

Ein weiteres Thema war die Rolle von Facebook beim Massenmord an den Rohingya in Myanmar. Auf der Plattform konnten sich Mordaufrufe und Hassrede gegenüber der muslimischen Minderheit ungehindert ausbreiten. Auch als Facebook endlich reagierte, bekam der Konzern das Problem nicht in den Griff, berichtete Reuters eindrücklich.

In Brasilien stand das Tochterunternehmen WhatsApp in der Kritik. Kurz vor dem zweiten Gang der brasilianischen Präsidentschaftswahlen kamen Details über eine groß angelegte Desinformationskampagne ans Licht. Unbekannte verschickten millionenfach WhatsApp-Nachrichten mit Verschwörungstheorien an brasilianische Wähler.

Der größte Skandal

Mehr denn je zuvor steht Facebook politisch und wirtschaftlich unter Druck, über sein Datenunwesen und die Rolle in politischen Auseinandersetzungen aufzuklären. Ein Skandal nach dem anderen sollte nicht nur das letzte bisschen Vertrauen von Nutzern, sondern auch von Aufsichtsbehörden und Gesetzgebern erschüttert haben. Das rasante Wachstum des Konzerns beruht im Kern auf einer einzigen Eigenschaft: Der ungebrochenen Bereitschaft zu Lügen und Rücksichtslosigkeit.

Das Jahr 2018 hat gezeigt, dass der Konzern für seinen Erfolg nicht nur die eigenen Nutzer täuscht, um selbst möglichst viele Daten über sie sammeln zu können, sondern sie auch ohne Zögern an hunderte andere Unternehmen verscherbelt. Damit sie Facebook in ihre Dienste und Geräte integrieren, bekamen sie ein Stück vom Datenkuchen ab. „Move fast and break things“ ist nicht einfach nur ein Motto – es ist der Wesenskern des Unternehmens. Der größte Skandal ist deshalb wohl, dass es diesen Konzern am Ende des Jahres 2018 immer noch gibt.