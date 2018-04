Absurditäten aus Österreich: Netzpolitischer Abend mit Staatstrojaner und Überwachungspaket

Heute Abend findet im Wiener Metalab, live im Internet übertragen, ein wohl mit Absurditäten gespickter netzpolitischer Abend statt. Dort sprechen wird unter anderem Constanze Kurz über den Einsatz von Staatstrojanern. In Deutschland kommt das umstrittene Werkzeug bereits zum Einsatz, in Österreich debattiert (oder auch nicht) das Parlament gerade über die Einführung. Eine für heute geplante Anhörung im Parlament, wo Constanze als Expertin auftreten sollte, wurde letztlich abgesagt und musste informell in einem Wiener Kaffeehaus stattfinden.

Am 5. April, dem ersten Donnerstag im Monat, findet der Netzpolitische Abend AT (#NetzPAT) zum mittlerweile 25. Mal statt. Ab 19:30 Uhr gibt es im Wiener Metalab drei Kurzvorträge zu folgenden Themen: Katarzyna Gruszka (WU Wien): „Platform capitalism in the making – the story of Uber“

Erwin Ernst Steinhammer (epicenter.works, @eest9): „Framing in der Netzpolitik“

Constanze Kurz (CCC): „Der Bundestrojaner in Deutschland und Österreich“ Moderation: Thomas Lohninger (@socialhack) Wie immer gibt es einen Audio und einen Video-Stream, verfügbar unter folgenden URLs: Audio-Stream im Browser: http://stream.xaok.org:8000/aufdraht.mp3.m3u

Audio-Stream im Player: http://stream.xaok.org:8000/aufdraht.mp3

Video-Stream auf Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCuJdlEU2UwfB4LopQWbsFuA/live

In letzter Sekunde eingesprungen ist zudem Jean Peters vom Künstlerkollektiv Peng!. Die Gruppe hatte kürzlich in einer Aktion PGP-Schlüsselpaare für alle österreichischen Parlamentsabgeordneten erstellt, weil in Österreich nicht nur das geplante Überwachungspaket der rechts-außen-Regierung für Verunsicherung sorgt, sondern auch die undurchsichtige „BVT-Affäre“ rund um den österreichischen Inlandsgeheimdienst. Diese treibt Bürgerrechtlern und selbst deutschen Geheimdiensten die Sorgenfalten ins Gesicht.

Was ursprünglich als Peng!-Aktion für sichere Kommunikation im Internet begonnen hat, könnte nun ein absurdes gerichtliches Nachspiel haben. Wie die Boulevardzeitung Österreich berichtet, soll der Geheimdienst BVT Ermittlungen eingeleitet haben: