Wir stellen ein: Redakteur/in

netzpolitik.org besteht in seiner derzeitigen Form seit 2004 und hat sich in dieser Zeit zu einem journalistischen Medium mit einer festen Redaktion und einem großen Netzwerk entwickelt. Wir sind derzeit ein Team aus zehn festen Redakteurinnen und Redakteuren (verteilt auf sieben Vollzeit-Stellen) sowie bis zu drei Praktikantinnen und Praktikanten. Wir schreiben eine Vollzeitstelle aus, weil zwei unserer Redakteur/innen nacheinander ein Sabbatical machen. Die Stelle ist als Vertretungsstelle auf ein Jahr befristet. Wenn es unsere Leserfinanzierung ermöglicht, kann die befristete Stelle auch verlängert oder entfristet werden.

Wir haben eine Vollzeitstelle eingeplant, möglich sind aber auch 80 Prozent, also vier Tage pro Woche. Wenn wir zwei gleich qualifizierte Bewerber/innen haben, die jeweils nur Halbzeit arbeiten wollen, können wir uns das auch vorstellen.

Wir bieten:

eine Vollzeitstelle für ein Jahr mitten in Berlin,

Bezahlung angelehnt an TVÖD 11,

ein fabelhaftes Team und viel Spaß bei der Arbeit,

abwechslungsreiche Aufgaben und niemals Langeweile,

flexible Bürozeiten, die auch an den eigenen Biorythmus anpassbar sind,

eine kollaborative Arbeitsumgebung und die Zusammenarbeit in Netzwerken,

ein Arbeitsfeld, mit dem wir uns alle identifizieren können.

Du arbeitest in einer Redaktion, die fast ausschließlich leserfinanziert ist. Advertorials schreiben gehört garantiert nicht zu Deinen Tätigkeiten. Unabhängigkeit von Werbefinanzierung und damit Klicks ermöglicht größere Freiheit bei der Themenwahl.

Wir wünschen uns:

Du hast journalistische Erfahrung.

Du kennst Dich mit dem Netz aus.

Du kennst Dich besser mit Netzpolitik und netzpolitischen Themen aus, als nur ab und zu darüber im Netz oder in der Zeitung zu lesen. Wir gehen hier tief in die vielen netzpolitisch-relevanten Debatten rein und erklären sie unseren Leserinnen und Lesern. Du solltest also mindestens mit einer Debatte, sei es Urheberrecht, Plattformregulierung, Datenschutz, etc., sehr vertraut sein. Alternativ punktest Du mit sehr guten journalistischen Fähigkeiten, einer guten Schreibe und/oder damit, Dich schnell in unsere Themen einarbeiten zu können.

Du hast sowohl Ahnung von digitalen Technologien als auch von politischen Prozessen. Du kannst komplizierte politische Prozesse mit Technikbezug anschaulich erklären.

Digitale Selbstverteidigung kennst Du nicht nur vom Hörensagen, denn Quellenschutz liegt Dir am Herzen. Du kannst Deine e-Mails verschlüsseln und Du kannst Deine Datenspuren minimieren.

Du kannst dich mit journalistisch-aktivistischer Arbeit identifizieren und willst dich in einem leicht chaotischen, häufig virtuellen, aber höchst liebenswerten Arbeitsumfeld engagieren.

Wenn Du Dich für all diese Aufgaben begeistern kannst, dann schick uns eine aussagekräftige Bewerbung. Wir würden uns freuen, wenn daraus hervorgeht, warum netzpolitik.org Dein zukünftiger Arbeitgeber sein soll und was Dich qualifiziert, unsere Arbeit zu unterstützen. Wir wünschen uns jemanden, der mit den Zielen der redaktionellen Arbeit sympathisiert und aus anderen als nur finanziellen Gründen eine sinnstiftende Arbeit sucht. Es gibt bei uns wenig Schnittchen, aber viel Engagement, große Netzwerke, spannende Themen und fast immer gute Laune. Der Arbeitsplatz wird bei uns in Berlin in der Redaktion sein.

Wenn Du Dich bewerben möchtest, dann schick uns bitte bis zum 15. Oktober Deine Unterlagen ausschließlich elektronisch an bewerbung@netzpolitik.org. Bitte lass deine Schulzeugnisse sowie Anzug- und Kostümfotos weg. Erzähle uns lieber, was du schon gemacht hast.

Verschlüsselte Bewerbungen (PGP) werden bevorzugt behandelt.