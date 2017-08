Webseite dokumentiert Angriffe auf die Pressefreiheit in den USA

Auf der Webseite U.S. Press Freedom Tracker dokumentieren mehr als 20 renommierte Journalisten- und Medienverbände unter Leitung der Freedom of the Press Foundation und dem Committee to Protect Journalists gemeinsam Verletzungen und Angriffe auf die Pressefreiheit.

In der Datenbank erfasst werden Verhaftungen, Durchsuchungen, physische Übergriffe, Befragungen an Grenzen, rechtliche Verfahren, Verfolgung bei Leaks, Überwachungen oder verbale Einschüchterungen.

Die Organisationen begründen die Notwendigkeit der Webseite mit „schweren Zeiten für Journalisten“ und den Angriffen von Präsident Donald Trump gegen Journalisten und Medienorganisationen. Dabei will sich die Webseite aber allen Formen und Verursachern von Einschränkungen der Pressefreiheit in den Vereinigten Staaten widmen.

Als Journalist wird dabei nicht definiert, wer eine Journalistenschule besucht oder einen Presseausweis hat, sondern wer als Journalist arbeitet, heißt es in den FAQ der Seite. Betroffene und Menschen, die einen Übergriff bemerkt haben, können diesen über ein Formular melden.