Vectoring-Ausbau der Telekom Deutschland führt in die Sackgasse

Wer hätte gedacht, dass Kunden scharenweise den Netzbetreiber wechseln, wenn es ein technisch überlegenes, aber dennoch bezahlbares Glasfaserprodukt gibt? Was passiert, wenn selbst Dumpingpreise nicht dabei helfen, bereits heute nicht mehr konkurrenzfähige Vectoring-Anschlüsse an den Kunden zu bringen?

Ein lesenswerter Bericht in der Wirtschaftswoche zeigt auf, in welche Klemme sich die Deutsche Telekom AG durch falsche Strategien und Inkompetenzen hineinmanövriert hat. Das macht auch die fragwürdigen Vorgehensweisen des Konzerns eher nachvollziehbar. Mit der Re-Monopolisierung oder dem Überbau der Infrastruktur sowie dem Pochen auf europaweite Deregulierung will sich Ex-Monopolist Vorteile gegenüber der Konkurrenz verschaffen – aber selbst das scheint nicht zum Erfolg zu führen: