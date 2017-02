Podcast: Fazit zum NSA-Untersuchungsausschuss

Über den Autor/die Autorin

Dipl.-Psych. Linus Neumann ist seit 2010 Mitglied der Netzpolitik-Redaktion und ist einer der Sprecher des Chaos Computer Clubs. Zusammen mit Tim Pritlove macht er außerdem den wöchentlichen Podcast Logbuch: Netzpolitik. Er arbeitet in Berlin bei einem Unternehmen im Bereich der IT-Sicherheit. Ab und an twittert er ein bisschen Unsinn und betreibt in seiner Freizeit Web-Dada wie zum Beispiel re:Fefe oder die Amselcam. Linus kann an auch direkt flattrn oder ihm etwas von seinem Amazon-Wunschzettel schenken. Per Email erreicht man ihn hier.