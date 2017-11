Petitionsserver des Deutschen Bundestages eine Woche lang gestört

Petenten und Nutzer des Petitionsservers des Deutschen Bundestages klagen über lange Ausfallzeiten. Auf dem Server können Bürger Petitionen einreichen und mitzeichnen, die bei Erreichen eines Quorums vom Petitionsausschuss behandelt werden.

Der Deutsche Hanfverband, der momentan eine Petition zur Legalisierung von Cannabis eingereicht hat, machte die Ausfallzeiten am 1. November öffentlich:

Seit Samstagmorgen war unsere Petition zur „Legalisierung von Cannabis in Deutschland“ nur eingeschränkt erreichbar. Nachdem am Samstag bis in die Nachmittagsstunden die komplette Website des Petitionsausschusses nicht erreichbar war, konnten auch danach bis Montag mittag keinerlei Unterschriften getätigt werden. Seitdem war das Mitzeichnen zwar vereinzelt möglich, phasenweise aber auch immer wieder unmöglich.