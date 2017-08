Netzpolitik-Podcast 137 mit Trebor Scholz: Was sind plattformbasierte Genossenschaften?

Neue Apps und Features allein lösen die Folgen der digitalen Ökonomie nicht. Das Problem mit Tech-Giganten ist, dass sie in erster Linie Aktionären und erst dann Nutzern und der Öffentlichkeit verpflichtet sind. Deshalb braucht es in der digitalen Welt Genossenschaften. Ein Gespräch über eine internationale Bewegung, die aus einer ökonomischen Kritik hervorgegangen ist.

Trebor Scholz forscht und lehrt an der New School in New York. Dort hat er vor einigen Jahren Konferenzen zu digitaler Arbeit organisiert. Daraus hat sich über die Zeit die Bewegung des Plattform-Kooperativismus gegründet, über die wir auch berichtet haben.

Wer sich für den wissenschaftlichen Hintergrund interssiert, kann sich den Vortrag von Trebor Scholz, den er 2013 auf der Republica gehalten hat, anschauen. Dort hat er Ergebnisse seiner Forschungen zum digitalen Arbeitsmarkt auf Plattformen wie Amazons Mechanical Turk vorgestellt. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat zudem ein Manifest für plattformbasierte Genossenschaften übersetzt und veröffentlicht: Plattform-Kooperativismus: Wie wir uns die Sharing Economy zurückholen können.

Hier ist die MP3 zum Download.



https://netzpolitik.org/wp-upload/2017/08/NPP-137-Trebor-Scholz.mp3

Wir haben über eine Stunde über diese Themen gesprochen:

Intro

00:30: Wer ist Trebor Scholz?

01:29 Entstehung von Plattform-Kooperativismus als Begriff und Bewegung

04:58 Geschichte und Definition von Genossenschaften

Ausbeutung in der digitalen Ökonomie

09:23 Einkommensunterschiede vor und nach 2008

10:09 Wenige Arbeitnehmerrechte auf Amazons Mechanical Turk, TaskRabbit, 99Designs

12:46 Zwei-Klassengesellschaft: Zwei Drittel der Internet-Selbstständigen würden lieber Arbeitnehmer sein

14:37 Start-Ups in Deutschland versuchen die Geschäftsmodelle zu kopieren

Zentralisiertes Internet, Lügen der Sharing Economy

15:38 Das Geschäftsmodell ist das Problem (Uber)

18:02 Workplace Democracy

18:54 Netzwerkeffekte zentralisieren das Internet

21:06 Sprache der Sharing Economy hinterfragen

24:31 Plattformbasierte Genossenschaften in der Stadt

26:23 Proteste gegen AirBnB in europäischen Städten

27:01 Digitale Souveränität: Technologie mit Werten neu denken

Konkrete Beispiele und Fragen

28:05 Up and Go

30:19 Genossenschaften sind in den USA sehr verbreitet

31:44 Genossenschaften und Gewerkschaften

32:41 Green Taxi

33:49 Gewerkschaften können mit Genossenschaften zusammenarbeiten

34:29 Taxifahrer in Südafrika planen eine Genossenschaft

35:30 Tausend Fotografen verkaufen gemeinsam Bilder

38:03 Genossenschaftliches Musik-Streaming

38:51 Wie werden Kunden konkret in Genossenschaften beteiligt?

40:41 Genossenschaftliche Modelle werden nicht an Unis gelehrt

41:20 Zweiter Finanzierungsweg für Start-Ups

46:50 Gesundheitsdaten-Genossenschaft

49:43 Die Sharing-Economy ist bequem für Kunden. Wie geht man damit um?

52:30 Sharing-Economy-Modell funktioniert nicht in allen Fällen

53.26 Wie entstehen plattformbasierte Genossenschaften?

55:03 #buytwitter

58:58 Für und Wider Dateneigentum

01:00:49 Worauf achten beim Aufbau einer plattformbasierten Genossenschaft?

01:03:01 Welche Rolle spielt der soziale Umgang zwischen Menschen?

Handlungsempfehlungen

01:06:04 Überblick über Projekte auf platform.coop

01:07:11 Lokale Politiker sollen sich einschalten

01:08:17 Verbrauchen müssen sich fragen: Wo kommt die Arbeit her? Welche Alternativmodelle gibt es?