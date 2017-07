Diesseits des Valleys: Blog stellt „Silicon Cities“ weltweit vor

Wenn von den großen fünf – Google, Amazon, Facebook, Microsoft und Apple – auch nicht alle im Silicon Valley ihre Zentrale haben, so liegen sie doch alle an der US-amerikanischen Westküste. Ein Blog mit dem Titel „Silicon Cities“ weist nun auf weitere Orte hin, wo Software, Computer und digitale Infrastrukturen entwickelt werden.

In 17 Beiträgen geht es neben Berlin auch um Shenzhen, Singapur, Las Vegas und Brno in Tschechien. Es geht nicht (nur) um die Digitalisierung von Städten und ihre Transformation in Smart Cities, sondern auch um die längere Geschichte und den Einfluss der Tech-Industrie auf die Organisation und Planung von Städten.