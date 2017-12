Das traurigste Produkt im ganzen Internet

Sie haben noch kein Weihnachtsgeschenk? Dann schenken Sie ihren Kindern doch diese Elfen-Überwachungskamera. Die Attrappe stellt sicher, dass sich ihre Schützlinge in der Vorweihnachtszeit richtig benehmen. Mit der Androhung von Überwachung im Kinderzimmer wird ganz bestimmt auch das Vertrauen und das Selbstbewusstsein der Kleinen gefördert…

Aus dem Produkt-Text bei Amazon:

Dummy surveillance camera for your naughty little elves

Red flashing LED to resemble a working security camera

Includes 2 screws and plugs to mount to a wall or ceiling