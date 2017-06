Bürgerrechtsorganisationen kritisieren geplante Ausweitung von Online-Überwachung

Auf den letzten Drücker will die Bundesregierung noch vor dem Ende der Legislaturperiode den Einsatz der Online-Durchsuchung und von Staatstrojanern massiv ausweiten. Der Großen Koalition scheinen Grundrechte dabei egal zu sein: Ihr Gesetzentwurf ignoriert Urteile des Bundesverfassungsgerichts und sie fand es nicht einmal die Mühe wert, die Bundesdatenschutzbeauftragte rechtzeitig über das drastische Vorhaben zu informieren.

Gegen diese „schwere[n] Grundrechtseingriffe, die im Eilverfahren durch die Hintertür“ eingeführt werden sollen, protestieren nun sechs Bürgerrechtsorganisationen, darunter die Humanistische Union, die Internationale Liga für Menschenrechte und die Neue Richtervereinigung.

Überwachungsmaßnahme mit totalitärem Potenzial

Wenn Ermittlungsbehörden heimlich mittels Trojanern in Computer, Tablets oder Handys eindringen, dann erhielten sie praktisch eine umfassende Einsicht in das Leben der Betroffenen bis hinein in deren Gedanken- und Gefühlswelt, heißt es in der gemeinsamen Stellungnahme. Dies gelte besonders für die Online-Durchsuchung. Eine Überwachungsmaßnahme mit derart totalitärem Potential, die in der Praxis zudem kaum zu kontrollieren sei, habe in der Strafprozessordnung nichts zu suchen.