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Baden-WürttembergGrüne Basis stimmt gegen Palantir

In einer Urabstimmung fordert die überwältigende Mehrheit der Grünen, den Palantir-Vertrag sofort zu kündigen. Doch die Landesregierung hält an ihrem Kurs fest. Dabei verlangen die Mitglieder alles andere als eine grundlegende Wende.

  • Rika Baack
Rika Baack
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Cem Özdemir schaut angespannt in die Ferne.
Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) rückt nicht vom Palantir-Vertrag ab. – Alle Rechte vorbehalten: IMAGO / dts Nachrichtenagentur

Das Zeichen ist klar: Bei einer Urabstimmung der Grünen in Baden-Württemberg sprachen sich 92 Prozent gegen die Einführung der Datenanalyse-Software Gotham in der Landespolizei aus. 40 Prozent der grünen Parteimitglieder beteiligten sich an der Stimmabgabe. Das Ergebnis: Ihren Fünf-Jahres-Vertrag mit dem US-Konzern Palantir solle die Landesregierung sofort kündigen.

Mit Palantirs Software soll die baden-württembergische Polizei Millionen Datensätze aus verschiedenen Quellen verknüpfen und nach Zusammenhängen durchsuchen. Die Mehrheit der Abstimmenden fürchet eine Rasterfahndung auf Knopfdruck. Außerdem gebe es die Gefahr, dass Daten an US-Behörden herausgegeben werden müssen.

Parteibasis und Regierungsfraktion im Konflikt

Die Landesregierung sieht das Ergebnis der Urabstimmung eher als Bestätigung des bestehenden Kurses. Der lautet: Das Land soll schnellstmöglich auf eine europäische Alternative umsteigen. Bis dahin – Palantir. Unter „schnellstmöglich“ versteht die Landesregierung wohl, was auch schon im Koalitionsvertrag steht: spätestens bis zum Jahr 2030. Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) wiederholte, am Vertrag festhalten zu wollen. Erst vor wenigen Tagen stimmte die grüne Landtagsfraktion gemeinsam mit der CDU gegen einen Antrag der SPD, Gotham zu stoppen.

Im vergangenen Jahr schloss das von der CDU geführte Innenministerium einen millionenschweren Vertrag mit Palantir. Der grüne Koalitionspartner erfuhr davon erst im Nachhinein. Selbst wenn die Landesregierung der Urabstimmung folgen würde, müssten die 25 Millionen Euro Lizenzgebühren an den US-Konzern gezahlt werden, heißt es zu der Urabstimmung. Die CDU hatte den Vertrag mit Palantir ohne Ausstiegsklauseln unterschrieben.

Gegen Palantir, aber offen für automatisierte Datenanalyse

Die Initiator:innen der Urabstimmung schlagen Alternativen vor: Prominent dabei ist die Datenanalyse-Software ArgonOS aus Frankreich. Für diese hatte sich das Bundesamt für Verfassungsschutz entschieden.

Jede Datenanalysesoftware müsse „im Einklang mit unserer Verfassung und unserer Datenschutzgrundverordnung stehen“, heißt es in der Pressemitteilung zur Urabstimmung. Die Werte der digitalen Souveränität, informationellen Selbstbestimmung und Verfassungstreue seien mit dem US-amerikanischen Anbieter unvereinbar. Doch stehen die Grünen einer „sorgfältigen Nutzung automatisierter Datenanalysen in der Polizeiarbeit grundsätzlich offen gegenüber“.

Dass auch eine derartige Datenanalyse-Software aus Europa problematisch für Grund- und Freiheitsrechte wäre, spielt in der Urabstimmung keine Rolle. Möglichst viele Daten zu verknüpfen und automatisch zu analysieren, kann millionenfach auch unschuldige Menschen ins Visier der Sicherheitsbehörden rücken. Ein so umfangreiches Überwachungstool könnte in den falschen Händen auch weit über die aktuell genannten Ziele hinaus eingesetzt werden.

Über die Autor:innen

  • Rika Baack
    Rika Baack

    Von Juli bis September 2026 ist Rika Praktikantin bei netzpolitik.org. Sie schließt gerade ihr Studium der Publizistik und Politik in Berlin ab und interessiert sich besonders für Plattformregulierung, digitale Bildung und zivilgesellschaftliches Engagement für ein besseres Internet.

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6 Kommentare zu „Grüne Basis stimmt gegen Palantir“

  1. War never changes

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    Das Demokratieverständnis der demokratischen Parteien ist erschreckend und nur damit zu erklären, dass sich viele Regierungen bereits im Ausnahmezustand des Verteidigungsfalls befinden. „Noch nicht im Krieg, aber auch nicht mehr im Frieden“, wie es Merz formuliert hat.

    Antworten
    1. Anonym

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      Wo sehen Sie hier das Defizit im Demokratieverständnis?

      Antworten
      1. 風間律

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        Darin, dass sie es für legitim halten, flächendeckend Schadsoftware gegen die eigene Bevölkerung einzusetzen? In dem eklatant verkümmerten Bewusstsein dafür, dass in einer Demokratie der Staat dem Volk Rechenschaft schuldig ist und nicht andersrum?

        Antworten
        1. Anonym

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          Diese Politiker sind gewählt, gerade die CDU hatte sich ganz klar positioniert und bereits so gehandelt. Wenn man sich Erst- und Zweitstimmen in BaWü anguckt, wollten die Wähler durchaus auch CDU Politik aber klar Cem als Ministerpräsidenten. Die Wähler wollten ganz klar nicht Die Linke, Volt oder Piraten.

          Ich habe da auch andere Meinungen, aber demokratisch legitimiert ist das letztlich.

          Antworten
  2. Traude

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    Bei sovielen Juristen in der Partei, dürfen solche Vertragsfehler einfach nicht vorkommen!
    Wie kann man die Kkausel „Vertragsrücktritt“ ignorieren – in der heutigen Zeit schon gar nicht! Würde nicht mal KI machen.

    Antworten
    1. Anonym

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      Warum sollte das ein Vertragsfehler sein? Die sind diesbezüglich nicht unfähig und wissen sehr genau, was sie unterschrieben haben, um das gewünschte möglichst abzusichern.

      Scheuer war in dieser Beziehung auch nicht unfähig.

      Antworten

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