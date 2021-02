Die Datenjournalist:innen des Bayerischen Rundfunk haben zusammen mit Report München eine algorithmenbasierte Bewerbungssoftware eines Münchener Startups getestet – und zeigen die Schwächen des Systems. Die Idee des Startups Retorio: Eine Software soll anhand eines kurzen Videos über die Job-Bewerbung urteilen und dabei besonders objektiv und fair sein. Laut der Firma sollen Stimme, Sprache, Gestik und Mimik analysiert und ein verhaltensbasiertes Persönlichkeitsprofil erstellt werden. Soweit die Theorie.

Die Datenanalyse des Bayerischen Rundfunks zeigte, dass man den Bewerbungserfolg in diesem System mit Veränderungen von Äußerlichkeiten beeinflussen konnte. Hierzu führten die Journalist:innen verschiedene Experimente mit der Software von Retorio durch.

Für die Tests engagieren die Reporter:innen eine Schauspielerin. Mit ihr nehmen sie Videos auf, mit der sie die Versprechen des Herstellers überprüfen werden. Dabei wird immer der gleiche Text vorgetragen, in der gleichen Tonlage und Geschwindigkeit, doch mal trägt die Schauspielerin keine Brille, mal eine Brille und mal ein Kopftuch. Mit Brille schätzt das System sie weniger gewissenhaft ein, mit Kopftuch offener. Die Ergebnisse unterscheiden sich deutlich. Als Gegenprobe produzieren sie Videos, in denen die Schauspielerin im gleichbleibenden Outfit vorträgt, hierbei bleiben die Ergebnisse laut BR „weitgehend stabil“.

Das Unternehmen Retorio sagt dazu gegenüber dem BR:

„Wie in einem normalen Bewerbungsgespräch auch, fließen solche Faktoren ebenso in die Bewertung mit ein. Das alles erfolgt ohne Nachfrage, ohne irgendeinen Druck, wie er etwa in einer Gesprächssituation entstehen kann.“