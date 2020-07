Ermittlungen zu Kindesmissbrauch: Seehofer verlangt längere Vorratsdatenspeicherung (Spiegel Online)

Während die Rechtmäßigkeit der aktuell ausgesetzten Speicherpflicht auf der Kippe steht, fordert unser Innenminister die Verlängerung der Speicherfristen – von zehn Wochen auf mindestens sechs Monate. Als Begründung zieht Seehofer diesmal die Bekämpfung von Kindesmissbrauch heran.

Frequently Asked Questions on the judgment of the Court of Justice of the European Union in Case C-311/18 – Data Protection Commissioner v Facebook Ireland Ltd and Maximillian Schrems (Europäischer Datenschutzausschuss)

Der Fall von Privacy Shield wirft viele Fragen auf, der Europäische Datenschutzausschuss beantwortet die (von Unternehmen) am häufigsten gestellten. Darunter: Was muss ich tun, wenn ich bisher unter Berufung auf Privacy Shield Daten in die USA übermittle?

Photoreal Roman Emperor Project (Daniel Voshart/Medium)

Weiße Büsten sind eine Sache, fotorealistische Rekonstruktionen längst verstorbener Menschen – in diesem Fall römischer Kaisergesichter – eine andere. Der Künstler und Virtual-Reality-Experte Daniel Voshart hat mit Hilfe von Machine Learning historische Quellen ausgewertet. Entstanden sind Porträts sämtlicher römischer Herrscher von Augustus bis Numerian, der im Jahr 284 verstarb.

Jeden Tag bleiben im Chat der Redaktion zahlreiche Links und Themen liegen. Doch die sind viel zu spannend, um sie nicht zu teilen. Deswegen gibt es jetzt die Rubrik „Was vom Tage übrig blieb“, in der die Redakteurinnen und Redakteure gemeinschaftlich solche Links kuratieren und sie unter der Woche um 18 Uhr samt einem aktuellen Ausblick aus unserem Büro veröffentlichen. Wir freuen uns über weitere spannende Links und kurze Beschreibungen der verlinkten Inhalte, die ihr unter dieser Sammlung ergänzen könnt.