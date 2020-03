Was vom Tage übrig blieb

Mehrfamilienhäuser: Eigentümer erhalten Anspruch auf Glasfaserleitung (Golem)

Hauseigentümer und Autobesitzer, sie sind das Rückgrat Deutschlands. Künftig sollen sie, neben dem Recht auf eine Lademöglichkeit für Elektrofahrzeuge, auch verlangen können, dass ihnen ein Netzbetreiber eine Glasfaserleitung bis ins Haus legt (was sie aber selbst bezahlen müssten). Nun muss der Bundestag der Reform des Wohnungseigentumsgesetzes zustimmen.

Netzpolitische Empfehlungen in der Covid-19-Krise (epicenter.works)

In der Coronakrise überschlagen sich viele Regierungen mit teils haarsträubenden Vorschlägen, um die Verbreitung der Krankheit einzudämmen. Als Gegenprogramm hat die österreichische Digital-NGO epicenter.works sieben netzpolitische Empfehlungen veröffentlicht, an denen sich demokratische Staaten in aller Welt etwas abschneiden könnten: Unter anderem dürften Grundrechte nicht durch Symbolgesetzgebung ausgehebelt werden, Beschränkungen des Datenvolumens im Mobilfunk sollten fallen und Covid-19-Statistiken sollten als Open Data veröffentlicht werden.

Hypegeist: Die Videoparty (Bento)

Damit wir mitreden können, schauen wir manchmal auf die eher jugendlich ausgerichteten Nachrichtenplattformen. Heute erklärt uns Bento, wie eigentlich eine Videoparty funktioniert und warum man dabei zwar keine Hose tragen muss, sie in manchen Situationen aber ganz praktisch sein kann. Es sei denn, man ist ordentlich vorbereitet. Digitalisierung, yay!

A1 ruft Nutzer über geänderte Netzkennung zum Daheimbleiben auf (Der Standard)

Und noch ein Blick ins Nachbarland. Dort hat sich der Mobilfunkanbieter A1 überlegt, über eine geänderte Netzbezeichnung im Handydisplay die Nachricht #bleibdaheim zu verbreiten. Damit niemand sagen kann, man hätte nichts gewusst.

