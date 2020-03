Was vom Tage übrig blieb

re:publica im digitalen Exil im Mai – Klassentreffen verschoben in den August 2020 (re:publica)

Unsere Lieblingsdigitalkonferenz wird wegen der Coronavirus-Pandemie im Mai nicht stattfinden. „Wir haben als Veranstalterin auch eine gesellschaftliche Mitverantwortung und für jede*n Einzelne*n von euch. Wir müssen es gemeinsam solidarisch schaffen, die Ausbreitung des Coronavirus zu behindern. Diese Verantwortung wollen wir übernehmen. #FlatteningTheCurve“ Das neue Datum für das physische Zusammentreffen ist der 10. bis 12. August. Aber vielleicht gibt es im Mai ja zumindest ein virtuelles Klassentreffen. Die Veranstalter:innen fragen Euch: „Wie kann eine dezentrale digitale re:publica (als improvisierte Ausnahme) in diesem Jahr aussehen?“

Videokonferenz-Programme im Test: Büro zu, Homeoffice auf (Golem.de)

Wenn es irgendwie möglich ist, sollten Menschen von zu Hause arbeiten. Viele Unternehmen tun das schon und deshalb kommt die Frage nach geeigneter Videokonferenz-Software in den letzten Tagen wohl bei vielen auf. Golem.de hat sich mehr als zehn Varianten angeschaut und bewertet. Danke für den Service. Und ein noch viel größeres Danke an alle, die nicht so leicht zu Hause bleiben können und trotzdem bis zum Rande der Überlastung für uns da sind!

Judge orders Chelsea Manning’s release from jail in Virginia (Guardian)

Die Whistleblowerin Chelsea Manning wird auf Anordnung eines Gerichts aus der Haft entlassen. Manning saß in den USA in Beugehaft, weil sie nicht gegen Julian Assange aussagen wollte. Der Nachricht ihrer Freilassung ging die Meldung voran, dass Manning einen Suizidversuch unternommen hatte.

COVID-19, Info Stealer & the Map of Threats – Threat Analysis Report (Reason Blog)

Leute versuchen nicht nur, andere in ihrer Sorge um die Coronavirus-Ausbreitung abzuzocken, indem sie überteuerte Desinfektionsmittel verticken. Nein, auch die Malware-Szene hat das Thema für sich entdeckt und verbreitet Dateien, mit denen man angeblich eine interaktive Virusausbreitungskarte installieren kann. Dann kommt aber der digitale Virus aufs Gerät und versucht, Nutzernamen, Passwörter und Kreditkartennummern abzugreifen.

Jeden Tag bleiben im Chat der Redaktion zahlreiche Links und Themen liegen. Doch die sind viel zu spannend, um sie nicht zu teilen. Deswegen gibt es jetzt die Rubrik „Was vom Tage übrig blieb“, in der die Redakteurinnen und Redakteure gemeinschaftlich solche Links kuratieren und sie unter der Woche um 18 Uhr samt einem aktuellen Ausblick aus unserem Büro veröffentlichen. Wir freuen uns über weitere spannende Links und kurze Beschreibungen der verlinkten Inhalte, die ihr unter dieser Sammlung ergänzen könnt.