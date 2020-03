Feinde des Internets (ROG)

Am heutigen Donnerstag ist Welttag gegen Internetzensur, den die Organisation Reporter ohne Grenzen zum Anlass nimmt, eine Liste der 20 größten Feinde des Internets zu veröffentlichen. Mit dabei eine Gruppe um Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro, die Hetzkampagnen in Sozialen Medien gegen Journalist:innen führt. Auch das Überwachungsunternehmen NSO Group, dessen Spähsoftware mutmaßlich auch gegen den saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi eingesetzt wurde.

Ten Considerations Before You Create Another Chart About COVID-19 (Medium)

Visualisierungen zur Ausbreitung des neuartigen Coronavirus können helfen, die Pandemie zu verstehen und Konsequenzen für das eigene Handeln zu ziehen. Sie können aber auch Panik befeuern. Die Datenvisualisiererin Amanda Makulec gibt Tipps, wie man verantwortungsvoll mit diesem Zielkonflikt umgeht.

Why the web needs to work for women and girls (Webfoundation.org)

Das WWW hat wieder einmal Geburtstag, es wird 31! Der Vater des weltweiten Netzes Tim Berners-Lee nimmt das zum Anlass, auf Probleme aufmerksam zu machen, die gerade Frauen im Netz haben: Sie sind besonders oft Belästigung ausgesetzt und werden – auch durch Algorithmen – benachteiligt. Die Web Foundation will sich im nächsten Jahr besonders mit Maßnahmen gegen diese Ungleichheit befassen.

Jahresbericht der Berliner Monitoring-Stellen: Jeden Tag im Schnitt neun Vorfälle (Belltower News)

Beobachtungsstellen für Hasskriminalität in Berlin haben Berichte für das vergangene Jahr vorgestellt. Im Online-Bereich verzeichnete das Berliner Register zwar einen Rückgang, in der Offline-Welt stiegen jedoch beobachtete rassistische Beleidigungen und Bedrohungen von 284 auf 349 Fälle.

Jeden Tag bleiben im Chat der Redaktion zahlreiche Links und Themen liegen. Doch die sind viel zu spannend, um sie nicht zu teilen. Deswegen gibt es jetzt die Rubrik „Was vom Tage übrig blieb“, in der die Redakteurinnen und Redakteure gemeinschaftlich solche Links kuratieren und sie unter der Woche um 18 Uhr samt einem aktuellen Ausblick aus unserem Büro veröffentlichen. Wir freuen uns über weitere spannende Links und kurze Beschreibungen der verlinkten Inhalte, die ihr unter dieser Sammlung ergänzen könnt.