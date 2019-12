Was vom Tage übrig blieb

U.S. Lobbyists Prepare to Seize “Historic Opportunity” in Tory-Led Brexit to Shred Consumer Safeguards, Raise Drug Prices (The Intercept)

Der nahende EU-Austritt Großbritanniens sorgt für beachtliches Händereiben unter Vertretern der US-Wirtschaft. Lobbyisten hoffen nun etwa darauf, künftig mit Antibiotika vollgepumptes Schweinefleisch aus den USA nach England schicken zu können. Aber auch das Silicon Valley hat große Erwartungen: Eine künftiger Handelsvertrag mit den Briten solle festhalten, dass es keine Datenlokalisierungsgesetze geben darf, wünschen sich Lobbygruppen von der US-Regierung. Das soll verhindern, dass US-Konzernen wie Google und Facebook die Daten von britischen Einwohnern auf lokalen Servern speichern müssen.

Ethiopia’s surveillance network crumbles, meaning less fear and less control (Reuters)

Berichte über weniger Überwachung sind eine Seltenheit bei netzpolitik.org. Umso mehr freut sich der Sachverständigenrat, diese Geschichte der Nachrichtenagentur Reuters verlinken zu können. Ein Nachbarschaftsnetzwerk zur gegenseitigen sozialen Kontrolle und Überwachung, dass während der Diktatur errichtet wurde, hat im politischen Tauwetter unter Ministerpräsident Abiy Ahmed viel von seinem Schrecken verloren, heißt es. Schön.

Wasserwerfer 10000: Groß und klein gegen den kommenden Aufstand (CILIP)

Die deutsche Polizei rüstet stetig auf. Zur Aufstandsbekämpfung schaffte sie in fast jedem Bundesland die „Wasserwerfer 10000“ an, die nicht nur Wasser als Wand versprühen können, sodass sich die Ordnungshüter anpierschen können, sondern dem Wasser wohl auch Tränengas beimischen können. Nur das Land Berlin setzt noch einen Wasserwerfer drauf: den „Kinder-WaWe“ zum Training der Kleinsten. Unsere Autoren Matthias Monroy und Lennart Mühlenmeier berichten darüber bei CILIP.

Support our work by investing in a piece of e-clothing! (EDRi)

Unsere Brüsseler Lieblings-NGO fährt eine schöne Kampagne, in der Spender:innen einzelne „e-Kleidungsstücke“ bezahlen können. Zur 2020er-Kollektion gehören der „Anti-Tracksuit“ und die „Privacy Pants“. Wer wissen will, was es damit auf sich hat, sehe sich das Video von EDRi an.

