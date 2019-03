Was vom Tage übrig blieb: Steuergerechtigkeit, Sparkassen und das gute alte Dark Web

IMF chief joins calls for big tech firms to pay more tax (The Guardian)

Die Chefin den Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, hat in einer Rede in Washington dazu aufgerufen, internationale Steuerregeln zu reformieren, damit Konzerne wie Apple, Google oder Amazon sich nicht an der Steuerpflicht in einzelnen Nationalstaaten vorbeischummeln können. „Die gegenwärtige internationale Struktur der Unternehmensbesteuerung ist völlig veraltet“, sagte Lagarde.

Sparkassenversicherer: Gemeinsam digital (Süddeutsche Zeitung)

Langsam wird klarer, warum sich die Sparkassen eine Werbeerlaubnis erschleichen wollen: Die vier größten Versicherer aus dem Sparkassenlager haben eine gemeinsame Firma gegründet. Bei solchen Geschäften ist eine enge digitale Einbindung sehr wichtig, sonst drohen die Kunden, zu anderen Anbietern zu wechseln.

DSGVO: Zeitenwechsel im Datenschutz (Golem)

Mit dem bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht stellt jetzt wohl eine der wirtschaftsfreundlichsten Datenschutzbehörden ihr System von Beratung auf Sanktionierung um, weil die Landesregierung nicht genug Mittel bereitstellt, um dem erhöhten Beratungsbedarf nachzukommen. Ein Zeitenwechsel, urteilt Christiane Schulzki-Haddouti.

Global law enforcement action against vendors and buyers on the dark web (Europol)

Ermittlungsbehörden aus Europa, Kanada and den USA haben sich Anfang des Jahres zusammengeschlossen, um gegen Händler und Käufer im „Dark Web“ (vermutlich sind Handelsplätze im Tor-Netzwerk gemeint) vorzugehen. Dabei verhafteten sie 61 Menschen und beschlagnahmten einen Haufen Drogen, Waffen und Geld. Ganz ohne neues Darknet-Gesetz.

Julia Reda vs. Daniel Caspary im Europaparlament

Jeden Tag bleiben im Chat der Redaktion zahlreiche Links und Themen liegen. Doch die sind viel zu spannend, um sie nicht zu teilen. Deswegen gibt es jetzt die Rubrik „Was vom Tage übrig blieb“, in der die Redakteurinnen und Redakteure gemeinschaftlich solche Links kuratieren und sie unter der Woche um 18 Uhr samt einem aktuellen Ausblick aus unserem Büro veröffentlichen. Wir freuen uns über weitere spannende Links und kurze Beschreibungen der verlinkten Inhalte, die ihr unter dieser Sammlung ergänzen könnt.