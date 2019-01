Was vom Tage übrig blieb: Lobbyisten, Facebook-Journalismus und gebrochene Versprechen

Mit Hausausweisen kommen Lobbyisten ungehindert in den Bundestag, nach Google will nun auch Facebook Journalismus fördern und der Kabelanbieter Unitymedia täuscht Kunden und die Öffentlichkeit. Die interessantesten Reste des Tages.

Neue Hausausweisliste: Diese Lobbyisten können jederzeit in den Bundestag (abgeordnetenwatch.de)

Dank eines Hausausweises haben 778 Lobbyisten einen weitgehend ungehinderten Zugang zu den Abgeordnetenbüros. Dies zeigt eine Liste, die die Bundestagsverwaltung auf Antrag von abgeordnetenwatch.de herausgegeben hat. Auffallend: Vor allem in der Immobilienwirtschaft gab es vergangenes Jahr ein großes Interesse an den Zugangskarten. Abgeordnetenwatch hat die Liste ausgewertet.

Facebook says it plans to put $300M into journalism projects (Columbia Journalism Review)

Google ist in den vergangenen Jahren zum Groß-Mäzen des Journalismus geworden – eine Entwicklung, die wir im vergangenen Jahr in einer Artikelserie kritisch beleuchtet haben. Nun kündigt auch Facebook an, im großen Stil in die Journalismusförderung einsteigen zu wollen. Der Konzern will dabei auf Lokaljournalismus fokussieren. Wie bei Google steht die Frage im Raum: Welche Absichten verfolgt Facebook damit?

Mieter fühlen sich von Unitymedias Tempoversprechen getäuscht (Handelsblatt)

Der Kabelinternetanbieter Unitymedia kündigte medienwirksam an, die Übertragungsgeschwindigkeit für alle Kunden kostenlos anzuheben. Doch nicht bei allen wurde dieses Versprechen auch wirklich erfüllt. Dagegen laufen nun Verbraucherschützer und der Mieterbund Sturm.

Swimming people look silly when filmed as timelapse (Twitter/@oilinki)

Unser heutiger Beitrag zur Netzkultur: Von oben gefilmte, schwimmende Menschen sehen faszinierender aus, als man es für möglich halten würde.

Swimming people look silly when filmed as timelapse. pic.twitter.com/Qfh1CCAHgF — Pekka Oilinki, Phuket (@oilinki) 14. Januar 2019

